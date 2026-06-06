Yeni nesil teknolojileri kampüse entegre edecek olan bu merkez; yapay zekâdan kuantum bilgi işleme, blok zincirden sanal gerçekliğe kadar geleceğin dünyasını bugünden üniversite eğitiminin merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKÂ VE KUANTUM KAMPÜSTE!

Yeni kurulan merkez, geleneksel eğitim kalıplarını kırarak hem akademisyenlere hem de öğrencilere çağın ötesinde beceriler kazandırmayı amaçlıyor. Merkezin odaklanacağı yenilikçi faaliyet alanları dikkat çekiyor.

Gelişmekte Olan Teknolojiler: Öğretim elemanlarına; yapay zekâ, büyük veri, artırılmış ve sanal gerçeklik (AR/VR), blok zincir ve kuantum bilgi işlem gibi teknolojileri derslerine entegre etme becerisi kazandırılacak.

Akıllı Takip Sistemleri: Yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri ve blok zincir tabanlı öğrenci izleme altyapıları geliştirilecek. Öğrenme analitikleri sayesinde öğrencilerin akademik gelişimleri anlık ve veri odaklı olarak takip edilecek.

Küresel İş Birlikleri: UNESCO, OECD ve Avrupa Komisyonu gibi uluslararası kuruluşların projelerinde aktif rol alınarak, Türkiye’nin yükseköğretim politikalarına yön verilecek.

YENİ BAŞLAYAN AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERE "MENTORLUK" DESTEĞİ

Merkez, sadece teknolojik dönüşümle sınırlı kalmayıp kampüs içi uyum ve sürdürülebilir başarı için de güçlü bir ekosistem oluşturuyor.

Üniversiteye yeni adım atan çiçeği burnunda akademisyenler için dijital uyum araçları, kariyer odaklı programlar ve kapsamlı mentorluk modelleri hayata geçirilecek. Aynı şekilde, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için de akademik ve sosyal uyumu hızlandıracak akran destekli öğrenme ve rehberlik programları planlanacak.

GÜÇLÜ YÖNETİM VE DİNAMİK PROJE GRUPLARI

Yönetmeliğe göre merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşuyor. Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilecek olan Merkez Müdürü, aynı zamanda harcama yetkilisi olarak merkezin idari ve bilimsel süreçlerini yönetecek.

Merkez bünyesinde hızlı aksiyon alabilmek adına dinamik "Proje Grupları" kurulabilecek. Bu gruplar, yapay zekadan eğitim materyali tasarımlarına kadar pek çok alanda projeler üreterek, performanslarına göre ödüllendirilecek veya revize edilecek.