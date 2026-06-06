Dizide Nilay karakterine hayat veren ünlü oyuncu Feyza Civelek'in de uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü. Aylar önce aynı nedenle diziden olaylı bir şekilde çıkarılan eski rol arkadaşı Doğukan Güngör vakası hafızalardaki tazeliğini korurken, sosyal medyada izleyiciler ayaklandı. Peki, bu şoke edici gelişmenin ardından aynı zamanda dizinin senaristinin de kızı olan ünlü oyuncunun akıbeti ne olacak?

Feyza Civelek'in uyuşturucu testi pozitif mi çıktı?

Evet, ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu ve uzun süredir sonuçları beklenen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporları netleşti. Rapora göre Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek'in uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığı resmi olarak doğrulandı. Bu gelişme, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden neden çıkarılmıştı?

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz ocak ayında aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dizinin başrol oyuncularından olan Doğukan Güngör'ün de uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Show TV ve yapım şirketi hızlı bir karar alarak Güngör'ü 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosundan apar topar çıkarmıştı. Güngör ise yaptığı açıklamalarda kararın acımasız olduğunu belirterek sitemde bulunmuştu.

Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılacak mı?

Feyza Civelek'in sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözler anında Show TV ve dizinin yapımcılarına çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Doğukan Güngör'e uygulanan katı yaptırımın aynısının Feyza Civelek için de uygulanıp uygulanmayacağını tartışmaya başladı. Ancak durumun farklı bir boyutu da bulunuyor; Feyza Civelek aynı zamanda dizinin başarılı senaristi Melis Civelek'in kızı. İzleyiciler, bu durumun verilecek kararı etkileyip etkilemeyeceğini merak ederken; şu an için yapım şirketinden veya kanaldan oyuncunun dizideki akıbetine dair resmi bir açıklama gelmiş değil.