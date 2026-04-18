İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler ışığında Malatya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda il için kritik bir hava durumu uyarısı yayımladı. 18 Nisan Cumartesi günü (bugün) bölge genelinde etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların üst düzeyde tedbirli olması istendi. İşte Bakanlığın işaret ettiği riskli bölgeler ve beklenen hava olaylarının detayları...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre; 18 Nisan 2026 Cumartesi günü; Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli; Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli; Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara çevrelerinde beklenen sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”