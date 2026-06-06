6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Malatya'da ebediyete uğurlananların tam listesi:

Şehir Mezarlığı’na Defin Edilenler

Ömer Karaağaç * Yaş: 79 (Erkek)

Taziye Adresi: Hasan Varol Mah. Battalgazi / Malatya

Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Elif Yılmaz * Yaş: 82 (Kadın)

Taziye Adresi: Çukurdere Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Makbule Ayaz * Yaş: 86 (Kadın)

Taziye Adresi: Orduzu Mah. Battalgazi / Malatya

Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Zekeriya Aydın * Yaş: 79 (Erkek)

Taziye Adresi: Özalper Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Bekir Turan * Yaş: 85 (Erkek)

Taziye Adresi: Çilesiz Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.

İlçe ve Çevre İllerde Defin Edilenler

Süleyman Taştan * Yaş: 87 (Erkek)

Taziye Adresi: Çukurdere Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Nurcan Sevim * Yaş: 43 (Kadın)

Taziye Adresi: Taşmış Mah. Pütürge / Malatya

Not: Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Bedriye Şahin * Yaş: 84 (Kadın)

Taziye Adresi: Kocaözü Mah. Hekimhan / Malatya

Not: Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Hanım Turan * Yaş: 86 (Kadın)

Taziye Adresi: Gündüzbey Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Mahmut Bozdoğan * Yaş: 52 (Erkek)

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Taziye Adresi: Kolköy Mah. Akçadağ / Malatya

Not: Akçadağ ilçesi Kolköy Mahallesi Mezarlığına defin edildi

Döndü Kerse * Yaş: 88 (Kadın)

Taziye Adresi: Ortaköy Mah. Akçadağ / Malatya

Not: Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Ayşe Ceran * Yaş: 79 (Kadın)

Taziye Adresi: Elbistan / Kahramanmaraş

Not: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi mezarlığına defin edildi.

Mehmet Ali Balık * Yaş: 86 (Erkek)

Taziye Adresi: Şahnahan Mah. Yeşilyurt / Malatya

Not: Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi Mezarlığına defin edildi.

Muhabir: Mutlu Sarıgül