6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Malatya'da ebediyete uğurlananların tam listesi:
Şehir Mezarlığı’na Defin Edilenler
Ömer Karaağaç * Yaş: 79 (Erkek)
Taziye Adresi: Hasan Varol Mah. Battalgazi / Malatya
Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.
Elif Yılmaz * Yaş: 82 (Kadın)
Taziye Adresi: Çukurdere Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.
Makbule Ayaz * Yaş: 86 (Kadın)
Taziye Adresi: Orduzu Mah. Battalgazi / Malatya
Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.
Zekeriya Aydın * Yaş: 79 (Erkek)
Taziye Adresi: Özalper Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.
Bekir Turan * Yaş: 85 (Erkek)
Taziye Adresi: Çilesiz Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Şehir Mezarlığına defin edildi.
İlçe ve Çevre İllerde Defin Edilenler
Süleyman Taştan * Yaş: 87 (Erkek)
Taziye Adresi: Çukurdere Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi Mezarlığına defin edildi.
Nurcan Sevim * Yaş: 43 (Kadın)
Taziye Adresi: Taşmış Mah. Pütürge / Malatya
Not: Pütürge ilçesi Taşmış Mahallesi Mezarlığına defin edildi.
Bedriye Şahin * Yaş: 84 (Kadın)
Taziye Adresi: Kocaözü Mah. Hekimhan / Malatya
Not: Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi Mezarlığına defin edildi.
Hanım Turan * Yaş: 86 (Kadın)
Taziye Adresi: Gündüzbey Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Mezarlığına defin edildi.
Mahmut Bozdoğan * Yaş: 52 (Erkek)
Taziye Adresi: Kolköy Mah. Akçadağ / Malatya
Not: Akçadağ ilçesi Kolköy Mahallesi Mezarlığına defin edildi
Döndü Kerse * Yaş: 88 (Kadın)
Taziye Adresi: Ortaköy Mah. Akçadağ / Malatya
Not: Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesi Mezarlığına defin edildi.
Ayşe Ceran * Yaş: 79 (Kadın)
Taziye Adresi: Elbistan / Kahramanmaraş
Not: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi mezarlığına defin edildi.
Mehmet Ali Balık * Yaş: 86 (Erkek)
Taziye Adresi: Şahnahan Mah. Yeşilyurt / Malatya
Not: Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi Mezarlığına defin edildi.