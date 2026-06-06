Peki, Selçuksports sahibi Selçuk Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Yılmaz neden tutuklandı ve Selçuksports kapandı mı? İşte operasyonun perde arkası ve mahkemenin verdiği kararın detayları...

SELÇUKSPORTS SAHİBİ SELÇUK YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Selçuksports" isimli internet sitesinin Türkiye Süper Ligi müsabakalarını yasa dışı (kaçak) olarak yayınladığı tespit edildi.

Bunun yanı sıra sitenin, kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği ve teşvik ettiği belirlendi. MİT ve emniyet güçlerinin takibi sonucunda Selçuk Yılmaz, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SELÇUK YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Selçuk Yılmaz, Türkiye'de telif haklarını ihlal ederek şifreli maç yayınlarını ücretsiz ve yasa dışı yollarla internet ortamına aktaran popüler platform "Selçuksports"un yöneticisi ve kurucusudur.

Nereli: Kamuoyuna ve emniyet raporlarına yansıyan bilgilere göre Selçuk Yılmaz'ın Denizlili olduğu bilinmektedir.

Kaç Yaşında: Şüphelinin yaşına dair resmi makamlar tarafından paylaşılmış net bir kronolojik bilgi henüz bulunmamaktadır.

SELÇUKSPORTS KAPANDI MI, FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR MU?

Operasyon ve tutuklama kararı sonrası milyonlarca internet kullanıcısı "Selçuksports kapandı mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Sitenin kurucusunun tutuklanmasının ardından platformun tamamen erişime kapatılıp kapatılmadığına dair resmi makamlardan henüz kapsamlı ve teknik bir açıklama gelmedi. Ancak mahkemenin tutuklama kararı ve yasa dışı bahis/telif ihlali suçlamaları doğrultusunda, ilerleyen günlerde BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından platformun tüm dijital varlıklarına ve sunucularına yönelik kalıcı engelleme/el koyma adımlarının atılması bekleniyor.