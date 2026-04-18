Türkiye genelinde konut satışları mart ayında farklı yönlerde değişim gösterirken, Malatya’da açıklanan veriler şehrin kendine özgü dinamiklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülke genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 35 bin 725’e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 3,6 düşüşle 77 bin 642 olarak kaydedildi.

656 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Malatya’da ise Mart 2026 döneminde toplam 656 konut satışı gerçekleşti. Bu satışların 191’i ilk el, 465’i ise ikinci el konutlardan oluştu. Rakamlar, şehirde ikinci el konutlara olan talebin belirgin şekilde öne çıktığını gösteriyor. Bu durum deprem sonrası mevcut konut stokuna yönelimin sürdüğüne işaret ediyor.

İŞ YERİ SATIŞLARI DEĞİŞİYOR

Öte yandan iş yeri satışlarında da hareketlilik dikkat çekti. Mart ayında Malatya’da toplam 105 iş yeri satılırken, bunların 16’sı ilk el, 89’u ise ikinci el olarak gerçekleşti. Ticari alandaki bu tablo, şehirde ekonomik hayatın yeniden canlanma sürecine girdiği şeklinde yorumlanıyor.

Malatya’da hem konut hem de iş yeri piyasasında ikinci el satışların ağırlığını koruduğu ortaya çıkıyor.