İnönü Üniversite öğrencilerinin birçok ihtiyacını karşılayacak olan Öğrenci Yemekhanesi ve Kültür Sanat Merkezinin inşa çalışmaları devam ediyor. Projenin maliyeti ve ne zaman tamamlanacağı ise merak ediliyor.

2 Mayıs 2025 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen projenin sözleşme bedeli tam 744 milyon TL olarak açıklandı. İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yükselen yeni MEDİKO Sosyal Tesisi projesinde taşıyıcı kolonlar ve betonarme imalatlar büyük ölçüde tamamlandı. İskele kurulumlarının yapıldığı şantiyede, yapının dış kabuğu da artık belirginleşmeye başladı.

AÇILIŞ İÇİN HEDEF 2027

Öğrencilere sağlık, rehberlik, sosyal destek, yemekhane ile kültür-sanat hizmetlerini tek bir çatı altında sunacak olan merkezin 9 Haziran 2027 tarihinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Yeni tesis, hem akademik hayatı destekleyecek hem de öğrencilerin sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE HIZ TARTIŞMASI

Öğrenciler için büyük önem taşıyan bu yatırım sevinç yaratsa da, maliyeti dikkat çekiyor.

744 milyona mal olacak merkezin öğrencilere ne gibi sosyal olanaklar sağlayacağı merak ediliyor.

MEDİKO Sosyal Tesisi’nin tamamlanmasıyla, kampüste öğrencilerin ve akademik personelin uzun süredir hasret kaldığı sağlık ve sosyal yaşam merkezi açığının büyük ölçüde kapatılması hedefleniyor.