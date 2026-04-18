Malatyalı mülk sahiplerinin en büyük şikayeti olan ve tebligat sonrası 7 gün sessiz kalınca zammı kabul etmiş sayılma kuralı tamamen değişiyor. Yeni hukuki düzlemde, idareciler yıllık bütçe artışını enflasyon sınırlarının (beklenen tavan yüzde 25,49) üzerine çıkarmak niyetindeyse, bunu ancak ve ancak kat maliklerini bir araya getirip doğrudan onaylarını alarak gerçekleştirebilecekler.

Apartman Kurallarını Değiştirmek Neden Bu Kadar Zor?

Bina sakinleri arasında en sık yaşanan gerilimlerden biri de yönetim planındaki katı maddelerdir. Örneğin Malatya'da giriş katta oturan bir aile, hiç kullanmadığı asansörün aylık periyodik bakım ücretini ödemek istememektedir. Mantıken haklı görünse de, yasalara göre o asansör binanın toplam değerine katkı sağladığı için herkes masrafa ortaktır. Bu durumdan kurtulmanın tek bir yolu vardır: Binanın anayasası olan yönetim planına özel bir muafiyet maddesi ekletmek. Ancak bu da pratik olarak imkansıza yakındır çünkü kanun, yönetim planının değiştirilebilmesi için binadaki tüm mülk sahiplerinin beşte dördünün (4/5) evet demesini emreder. Çoğu zaman bu sayıya ulaşmak fiziken mümkün olmamaktadır.

Hakem Heyeti ve Devletin Denetim Gücü

Malatya'daki site sakinleri, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde mahkeme koridorlarında yıllarca beklemek zorunda değiller. Özellikle siteye dışarıdan hizmet veren profesyonel bina yönetim firmaları veya asansör, temizlik şirketleri ile yaşanan fatura uyuşmazlıklarında Tüketici Hakem Heyetleri devrededir. Vatandaşlar, e-Devlet şifreleriyle TOBEST paneline girerek şikayetlerini ve abartılı faturaları sisteme yükleyebilir, üç ay gibi kısa bir sürede ödedikleri fazla parayı geri alabilirler. Bunun dışında, kapıcının sigortasız çalıştırılması veya toplanan paraların makbuzsuz alınıp şahsi hesaplara aktarılması gibi ciddi suç teşkil eden durumlarda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılacak bir ihbar, ilgili bakanlıkların müfettişlerini doğrudan siteye yönlendirebilmektedir.