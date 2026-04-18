Malatya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Uğur Alakaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde bulunan okullarda art arda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin BUSABAH Medya’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Alakaş, okulun yalnızca eğitim verilen bir yer olmadığını, aynı zamanda toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin şekillendiği bir alan olduğunu belirterek, yaşanan şiddet olaylarının toplumun genel yapısına dair önemli ipuçları verdiğini ifade etti.

“SADECE ASAYİŞ SORUNU OLARAK GÖRÜLEMEZ”

Okulları hedef alan şiddet olaylarının dar anlamda bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Alakaş,

“Burada yalnızca bireyin can güvenliği değil; kamu düzeni, eğitim hakkı ve çocukların ruhsal bütünlüğü de tehdit altındadır”

ifadelerini kullandı.

Şiddetin etkisinin yalnızca olayın yaşandığı anla sınırlı kalmadığını dile getiren Alakaş, güven duygusunun zedelenmesiyle eğitimin de olumsuz etkilendiğini belirtti.

“ŞİDDETİN ZEMİNİ TOPLUMSAL”

Şiddetin bireysel bir eylem olsa da ortaya çıkış nedenlerinin toplumsal olduğuna dikkat çeken Alakaş, aile yapısındaki değişim, öğretmenin toplumdaki itibar kaybı ve dijital mecralarda şiddetin normalleşmesinin bu süreci beslediğini söyledi.

Alakaş,

“Suç bireyseldir ancak suçun iklimi toplumsaldır”

diyerek, sorunun çok boyutlu ele alınması gerektiğini vurguladı.

“ÖĞRETMENE YÖNELEN ŞİDDET SEMBOLİK BİR SALDIRIDIR”

Öğretmenlere yönelik şiddetin yalnızca bir kamu görevlisine değil, aynı zamanda bilginin ve otoritenin temsilcisine yöneldiğini ifade eden Alakaş, bu durumun eğitim kurumlarının saygınlığını zedelediğini belirtti.

“Öğretmenin değersizleştiği bir yerde okul kurumsal gücünü kaybeder”

diyen Alakaş, saygı kültürünün yeniden inşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“HUKUK SADECE CEZALANDIRMAZ, ÖNLER”

Modern hukuk anlayışının yalnızca cezalandırmaya değil, önlemeye de odaklanması gerektiğini ifade eden Alakaş, her olaydan sonra sadece failin konuşulmasının yeterli olmadığını söyledi.

Alakaş, okul güvenliğinin artırılması gerektiğini ancak bunun tek başına çözüm olmayacağını belirterek,

“Asıl mesele çocuğa sınırı kimin öğrettiği, öfkenin nasıl kontrol edildiğidir”

dedi.

“TOPLUMSAL VİCDAN YENİDEN İNŞA EDİLMELİ”

Açıklamasında toplumsal çözülmeye dikkat çeken Alakaş, yaşananların ortak vicdanın zayıflamasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Okullarda yaşanan şiddetin, toplumun genelindeki değer erozyonunun bir yansıması olduğunu belirten Alakaş, çözümün sadece cezai yaptırımlarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

“OKULDA YAŞANAN HER ŞİDDET OLAYI GELECEĞE YÖNELMİŞ BİR TEHDİTTİR”

Alakaş,

“Okulda yaşanan her şiddet olayı yalnızca bireylere değil; hukuka, toplumsal barışa ve ortak geleceğe yönelmiş bir tehdittir. Bu nedenle çözüm, yeniden hukuk, yeniden eğitim ve yeniden toplumsal vicdan inşasından geçmektedir”

açıklamalarına yer verdi.