18 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete, sabah saatlerinde yayımlanarak vatandaşların ve ilgili kurumların gündemine oturdu. Özellikle kamu yönetimi, afet yönetimi ve sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler dikkat çekti.

KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKLER YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına ilişkin birçok yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Disiplin amirleri, hukuk müşavirliği, personel görevde yükselme ve teşkilat yapısına dair düzenlemeleri kapsayan yönetmeliklerin kaldırılmasıyla idari yapıda değişikliklere gidildi. Ayrıca Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği de yürürlükten kaldırıldı.

AFET YÖNETİMİNDE YENİ DÜZENLEME

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Afet Araştırmaları Merkezi’ne ilişkin yönetmelik yayımlandı. Yeni düzenleme ile afetlere yönelik bilimsel çalışmaların ve araştırmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte sigorta işlemlerine ilişkin uygulamalarda güncellemeye gidildi. Düzenlemenin, vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine erişimini etkilemesi bekleniyor.

VETERİNER ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN YENİ TEBLİĞ

Veteriner biyolojik ürünler ve hayvan tanımlama araçlarının bedelleri ile uygulama ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni tebliğ yayımlandı.

İLANLAR VE PİYASA VERİLERİ YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de ayrıca yargı ilanları, ihale duyuruları ve çeşitli ilanlar yer aldı. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

18 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI ÖZET LİSTESİ

Yönetmelikler:

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Tebliğler ve Kararlar:

Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Tebliğ (No: 2026/2)

İlanlar:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Merkez Bankası döviz kurları ve DİBS değerleri