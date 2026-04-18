Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arapgir ilçesinde kurulması planlanan Yazıhan Güneş Enerji Santrali ve Enerji Depolama Tesisi projesi için ÇED sürecinin başlatıldığını duyurdu. İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, önemli detaylar aktarıldı.

Bahsi edilen açıklamada, “İlimiz Arapgir ilçesi Taşdelen Mahallesi (102 Ada, 89B ve C Parselleri) mevkiinde yapılması planlanan ‘Yazıhan Güneş Enerji Santrali (92,664 MWm/78 MWe 154,96 ha) ve Enerji Depolama Tesisi (78 MWe/93,6 MWh)’ projesi hakkında, 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış ve ÇED Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 29.04.2026 tarihinde saat 11.00'de ilimiz Arapgir ilçesi Taşdelen Mahallesi Taşdelen Küme Evleri Taşdelen Mahallesi Koruma ve Yaşatma Derneği Binası adresinde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yapılacak olup ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve öneriler Valiliğimize, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Bakanlığımıza verilebilecektir” sözlerine yer verildi.