6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da çarşı bölgesinde yürütülen çalışmalar yeni bir aşamaya geçti. İnşa faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından bölgede artık çevre düzenlemesi çalışmaları hız kazandı.



Ekipler, çarşıyı hem estetik hem de işlevsel açıdan daha modern bir görünüme kavuşturmak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda özellikle yol ve kaldırım düzenlemeleri ön plana çıkıyor. Çarşı içindeki yollar yeniden şekillendirilirken, dayanıklılığıyla bilinen granit küp taşlar tercih ediliyor.



Doğal bir taş türü olan granit küp taş, uzun ömürlü yapısı ve zorlu hava koşullarına karşı gösterdiği dirençle dikkat çekiyor. Arnavut kaldırımı görünümü oluşturacak şekilde döşenen bu taşlar, bölgeye hem nostaljik hem de modern bir estetik kazandırıyor. Uzmanlar, bu tür taşların aşınmaya karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanılabileceğini belirtiyor.



Çevre düzenlemesi kapsamında sadece yollar değil, kaldırımlar da tamamen yenileniyor. Yayaların rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için geniş yürüyüş alanları oluşturulurken, erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemeler yapılıyor. Böylece çarşı bölgesinin her kesim için daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.



Yetkililer, çevre düzenleme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederken, yapılan düzenlemelerin Malatya çarşısına yeni bir kimlik kazandıracağını vurguluyor. Depremin izlerini silmeye yönelik bu çalışmaların, şehrin yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olduğu belirtiliyor.



Tamamlanan çevre düzenlemesiyle birlikte Malatya çarşısının daha düzenli, estetik ve dayanıklı bir yapıya kavuşması bekleniyor. Yenilenen yolları, modern kaldırımları ve güçlü altyapısıyla bölgenin hem ticaret hem de sosyal yaşam açısından yeniden canlanacağı öngörülüyor.