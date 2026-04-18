Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

Denizer Eczanesi

Adres: Fırat Mah. İpek Cad. İpek ASM yanı

Telefon: 0422 322 00 79

Göztepe Eczanesi

Adres: Başharık - Miraç Cami civarı - Simge AVM44 karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok

Telefon: 0422 311 80 04

Dönmez Eczanesi

Adres: Cevherizade Mah. Emeksiz Cd. Özden Sok. No:45/B Kök Mobilya yanı

Telefon: 0538 619 08 70

Önen Eczanesi

Adres: Büyükşehir Belediyesi yanı, Sümer Camisi arkası, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı

Telefon: 0546 433 66 37

Ceyhan Eczanesi

Adres: Bostanbaşı Kavşağı Gözde Akademi karşısı

Telefon: 0422 502 08 08

Arı Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı

Telefon: 0534 686 37 03