Ezan vakitleri, Müslümanlar için farz olan 5 vakit namazın başlangıç saatlerini belirler. Ezan ise bu vakitlerin başladığını bildiren ilahi bir çağrıdır. Günlük ibadetlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir yere sahip olan ezan vakitleri, güneşin hareketlerine göre hesaplanır. Malatya’da bugün ezan saatleri kaçta? İşte detaylar…

Müslümanların yerine getirmekle yükümlü olduğu beş vakit namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından oluşur. Bu vakitler coğrafi konum ve mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösterebilir. İşte Malatya’da 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait ezan vakitleri:

İmsak Saati: 04.12,

Güneş Vakti: 05.40,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.13,

Akşam Ezanı: 19.12,

Yatsı Ezanı: 20.34.

KADAVRA KULLANIMI CAİZ MİDİR?

İslam’a göre insan, mükerrem bir varlık olup saygın ve dokunulmazdır. Bu sebeple ölü de olsa insan bedeninin dokunulmazlığının korunması dinî bir yükümlülük olarak kabul edilmiştir. Ancak zarurî durumlarda, belirli şartlara bağlı kalınarak ölünün bedenine müdahaleye izin verilebilmektedir.

Nitekim İslam âlimleri, vefat etmiş bir kadının karnındaki canlı çocuğun kurtarılması gibi zorunlu durumlarda cerrahî müdahaleyi caiz görmüştür. Aynı ilkeden hareketle bilinmeyen hastalıkların tespiti, toplumsal zararların önlenmesi ve hastaların tedavi edilmesi gibi amaçlarla, gerekli şartlar sağlandığında ölü üzerinde inceleme yapılmasına izin verilmiştir.

Kadavra; tıp ve biyoloji alanlarında eğitim ve araştırma amacıyla kullanılan insan bedenidir. Sağlığın korunması ve tıp biliminin gelişmesi amacıyla kadavra kullanımı mümkün görülmekle birlikte bu uygulamanın bazı şartlara bağlı olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; kişinin sağlığında izin vermiş olması ya da aksi bir beyanı bulunmamak kaydıyla yakınlarının rızasının alınması gerekmektedir. Ayrıca alternatif eğitim yöntemlerinin yeterli olduğu durumlarda kadavra kullanımından kaçınılmalıdır. Kadavranın yalnızca eğitim amacıyla ve devlet kontrolünde kullanılması, herhangi bir maddi kazanca konu edilmemesi de önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Bununla birlikte eğitim süreçlerinde insan onuruna uygun davranılması, beden mahremiyetine azami özen gösterilmesi ve süreç tamamlandıktan sonra cenaze işlemlerinin dinî usullere uygun şekilde yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.