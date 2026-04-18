Malatya’da altın piyasası haftanın son günlerinde hareketliliğini sürdürüyor. 18 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla güncel altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

14 AYAR ALTINDA ALIŞ FİYATI YOK

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki değişim dikkat çekerken, 14 ayar altının alış fiyatının bulunmaması dikkat çekti.

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre 18 Nisan 2026 tarihinde Malatya’da güncel altın fiyatları:

Beşibirlik — Alış: 222.040,00 TL | Satış: 237.360,00 TL

Cumhuriyet Eski 2,5 — Alış: 111.020,00 TL | Satış: 117.290,00 TL

Cumhuriyet Yeni 2,5 — Alış: 111.020,00 TL | Satış: 118.680,00 TL

Liralık Eski — Alış: 44.408,00 TL | Satış: 46.916,00 TL

Liralık Yeni — Alış: 44.408,00 TL | Satış: 47.472,00 TL

Ata Lira Eski — Alış: 46.209,00 TL | Satış: 49.218,00 TL

Ata Lira Yeni — Alış: 46.209,00 TL | Satış: 49.358,00 TL

Yarım Eski — Alış: 22.204,00 TL | Satış: 23.458,00 TL

Yarım Yeni — Alış: 22.204,00 TL | Satış: 23.736,00 TL

Çeyrek Eski — Alış: 11.102,00 TL | Satış: 11.729,00 TL

Çeyrek Yeni — Alış: 11.102,00 TL | Satış: 11.868,00 TL

22 Ayar Bilezik — Alış: 6.327,80 TL | Satış: 6.771,80 TL

14 Ayar — Alış: — | Satış: 3.885,50 TL

24 Ayar Gram Altın — Alış: 6.889,80 TL | Satış: 7.120,90 TL