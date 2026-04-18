Malatya’da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle kentin güney kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın güneydoğudan orta kuvvette, yağış anlarında ise zaman zaman 40 ila 60 km/saat hızla esebileceği belirtiliyor.

Öte yandan toz taşınımı da gün boyunca etkisini gösterecek. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve çamur şeklinde yağışlara neden olabileceği ifade ediliyor. Ulaşımda da aksamalara yol açabilecek gelişmelere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını ve yerel dolu riski de bulunuyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların tedbirli olması önem taşıyor.

Ayrıca yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi de gündemde. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece.