Malatya’da 18 Nisan 2026 Cumartesi günü planlı bakım ve işletme çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler, gün boyunca farklı saat aralıklarında birçok ilçe ve mahallede etkili olacak.

Kesintiden en fazla etkilenen ilçeler arasında Akçadağ, Doğanşehir, Hekimhan, Battalgazi, Yazıhan, Kuluncak ve Darende yer alıyor. Çalışmaların büyük bölümünün işletme bakım kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, bazı bölgelerde ekip ve müteahhit çalışmaları dikkat çekiyor.

Akçadağ’da Darıca ve Kozluca mahallelerinde elektrikler 10.00 ile 15.00 saatleri arasında kesilecek. Doğanşehir’de Karşıyaka ve Esentepe mahallelerinde kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

HEKİMHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Hekimhan ilçesinde Yeşilpınar, Mollai̇brahim, Yağca, Kavacık, Haydaroğlu, Başkavak, Ballıkaya ve İğdir mahallelerinde 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca Yeşilköy Mahallesi’nde kesinti 15.00’e kadar sürecek.

Battalgazi’de Bağtepe Mahallesi’nde kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanırken; Ağılyazı, Kuluşağı, Karatepe, Şişman ve Kapıkaya mahallelerinde elektrikler 09.00-16.00 saatleri arasında kesilecek. Yaygın ve Tokluca mahalleleri de kesintiden etkilenecek diğer bölgeler arasında yer alıyor.

YAZIHAN İLÇESİNDEKİ KESİNTİLER

Yazıhan ilçesinde Tahtalı, Erecek, Böğürtlen, Alican, Çivril, İriağaç, Epreme, Çavuş, Sadıklı ve Buzluk mahallelerinde 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Kuluncak’ta Yeni, Bahçelievler, Ortapınar ve İstiklal mahallelerinde elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında sürecek. Darende’de ise Yazıköy Mahallesi gün boyu kesintiden etkilenecek.

Yetkililer, kesintilerin planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında yapıldığını belirtirken, vatandaşların tedbirli olması ve çalışmalar süresince dikkatli davranması gerektiği ifade ediliyor.