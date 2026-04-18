Şanlıurfa’nın ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası, tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çevrelerinde yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul önleri, çevre güzergahları ve öğrenci yoğunluğunun bulunduğu alanlarda kontrollerin sıklaştırıldığı ifade edildi.

Emniyet birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında, okul çevrelerinde şüpheli şahıslar, servis güzergahları ve öğrenci güvenliğini etkileyebilecek unsurlara yönelik uygulamaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, çocukların ve gençlerin güvenliğinin öncelikli konu başlıkları arasında yer aldığını vurgulayarak, eğitim öğretim sürecinin huzur içinde sürmesi için denetim ve önleyici faaliyetlerin kesintisiz devam edeceğini kaydetti.