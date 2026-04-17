Tarım TV’de Ercan Gürses'in sunduğu Şehrin Güvencesi programına katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, kayısıya ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı.

“DON VURDU AMA STOKLARIMIZDA VARDI”

Zirai don konusuna değinen Vali Seddar Yavuz,

“Hepinizin bildiği gibi geçen yıl bir don oldu. Dolayısıyla neredeyse yüzde 95'in üzerinde bir hasar aldı. Dondan dolayı üretim yapamadık. Ancak lisanslı depoculuk dahil olmak üzere stoklarımızdaki kayısıyı tuttuk ve sattık. Üreticilerimizin özellikle kayıt üretime yönelmelerinin bir başka sebebi de çok yıllıklı ve saklanabilir olması. Yani raf ömrü yıllık değildir. Dolayısıyla kayısıyı saklayabilirsiniz. Bir yıl sonra satabilirsiniz, 2 yıl sonra satabilirsiniz. Devletimizin de özellikle lisanslı depoculuk anlamında şehrimize güzel bir yatırım kazandırdığını yine paylaşmak isterim”

diye konuştu.

Programda konuşan sunucu Ercan Gürses, “11-13 Nisan 2025 tarihi. Yani geçtiğimiz yıl o tarihlerde Türkiye çok böyle rastlanmayan büyük bir don afeti geçirdi ve o afette en çok etkilenen ürünlerin başında da kayısı geliyor değil mi? Yüzde 90-95 dediniz. Yani bunun ileriki yıllardaki belki üretim depolama zincirlerine de çok ciddi etkisi olmuştur. Bu yıl inşallah tabii yani yaşamayacağız diye düşünüyoruz. O günleri atlattık gibi gözüküyor. Umarız yaşamayız. Efendim bununla ilgili olarak alınmış tedbirler, yani geçmişteki böyle sıkıntılı günlerden ne gibi çıkarımlar yapıldı diye sorsam size” diye soru yöneltti.

ZİRAİ DON KONUSUNDA NASIL ÖNLEMLER ALINDI?

Soruya cevap veren Vali Yavuz,

“Efendim gerçekten geçen yıl meydana gelen don hadisesi çiftçimizi, hepimizi, devletimizi derinden üzdü ve etkiledi. Ama şunu her zaman söylüyoruz: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üreten tüm kesimlerin, özellikle çiftçilerimizin her daim yanında olmuştur. Nitekim don hadisesi gerçekleşir gerçekleşmez ben Sayın Bakanımızı hemen arayarak bilgilendirdim. Sağ olsun kendisi süratle ilimize teşrif etti. Daha sonra Valiliğimizin koordinasyonunda biz hemen hasar tespit çalışmalarına başladık. Özellikle Kayısı Araştırma Enstitüsü, Üniversitemiz, Tarım Orman İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca hasar tespit çalışmaları ve dondan hasar gören ağaçların rehabilite edilmesi konusunu detaylı çalıştık. Kimisi morallerini bozdu, ağaçlarımız kuruyacak mı, ağaçlarımızı keselim mi diye endişelere kapıldılar. Hemen bu eğitim gruplarımızı sahaya yaydık. Tarlalarımıza, çiftçilerimize dedik ki nasıl budayacak, budama zamanı ne zaman olacak, hangi gübreleri ne zaman atacak, anlattık. Donu engelleyemeyiz. Sonuç oluştu. Ancak ileriki yıllardaki üretim miktarını azaltmamak için alınabilecek tüm tedbirleri çiftçilerimize, hemşehrilerimize güzel bir şekilde anlattık”

ifadelerine yer verdi.

“KAYISI ÖZELİNDE 7.8 MİLYAR TL BİR EKONOMİK DESTEK SAĞLANDI”

Yapılan destek ödemelerine değinen Vali Seddar Yavuz,

“Daha sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Bakanımız biliyorsunuz 17 ürüne ilişkin e don zararlarının, özellikle yapılan masrafların karşılanması hususunda bir açıklama yaptı ve ilimizde de öncelikle TARSİM sigortası olanların ödemeleri süratle yapıldı ki bu 3.1 milyar TL civarında bir rakam tuttu. Bunun dışında da yine 4.7 milyar TL de ÇKS kaydı bulunan üreticilerimize ödeme yapıldı. Sigortası olmayanlar da bundan yararlandı tabii. Dolayısıyla diğer destek ödemeleriyle birlikte toplam kayısı özelinde 7.8 milyar TL bir ekonomik destek sağlanarak en azından çiftçilerimizin kayısı bahçelerinde yapmış olduğu masrafları karşılayan güzel bir destek oldu. İnşallah bir daha o günler yaşanmaz”

sözlerini aktardı.