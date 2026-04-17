Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde komşular arasında yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan tüfekli saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, olayın ardından gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.Z. isimli şüpheli hakkında, mağdur ailenin savcılığa yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akçadağ Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Olay, iki komşu arasında süregelen husumet nedeniyle meydana gelmiş, şüphelinin komşusunun bulunduğu bahçeye pompalı tüfekle ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Şüphelinin ilk etapta serbest bırakılması kamuoyunda tepki çekerken, verilen tutuklama kararı sonrası soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Saldırıya uğrayan aile ise daha önce yaptıkları açıklamada, benzer olayların birkaç kez yaşandığını öne sürerek can güvenliklerinin olmadığını ifade etmişti.