Depremin ardından geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan konteyner kentler, kalıcı konut projelerinin ilerlemesiyle birlikte kademeli olarak kaldırılmaya başlıyor. Nikah Sarayı arkasındaki geçici yaşam alanında başlatılan çalışmalar kapsamında konteyner kentler sökülmeye başladı.

BOŞALTTIĞI KONTEYNERLER TEK TEK YERLERİNDEN KALDIRILIYOR

6 Şubat depremlerinden sonra evsiz kalan binlerce vatandaş için güvenli bir liman olan konteyner kentlerde tahliyeler sürüyor. Malatya Valiliği ve AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, TOKİ kalıcı konutlarına yerleşen vatandaşların boşalttığı konteynerler tek tek yerlerinden kaldırılıyor. Malatya sokakları BVEYeski görünümüne kavuşmak için gün sayıyor.

DİĞER KONTEYNER KENTLER İÇİN RESMİ AÇIKLAMALARIN YAPILMASI BEKLENİYOR

Yetkililer tarafından henüz tüm konteyner kentler için net bir kaldırılma takvimi açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde ise diğer konteyner kentler için resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.