Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında dev bir adım atıldı. Emniyet, MİT ve Başsavcılıkların koordinesinde yürütülen operasyonlarda, Malatya dahil 56 ilde 525 DEAŞ şüphelisi kıskıvrak yakalandı. İşte nefes kesen operasyonun tüm detayları...

DEAŞ'A 56 İLDE "GÜRZ" OPERASYONU 525 GÖZALTI

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için terör örgütü DEAŞ'a yönelik son dönemin en büyük operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT'in ortak yürüttüğü çalışmalarda, koordineli baskınlarla terör yuvaları dağıtıldı.

Operasyonun Kapsamı ve Yakalanan Şüpheliler

Eş zamanlı baskınlarda toplam 525 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerin örgüt içerisindeki rolleri de netleşti. Yakalananların bir kısmının;

Geçmiş dönemde örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü,

Örgüte finansal destek sağladığı,

Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) statüsünde olduğu belirlendi.

Önemli Not: Yakalananlardan 88'i, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

MALATYA VE 55 İL MERCEK ALTINDA

Operasyon sadece büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Malatya başta olmak üzere Adana'dan Trabzon'a, Van'dan İzmir'e kadar tam 56 ilde operasyonel faaliyet yürütüldü. Operasyon yapılan illerin tam listesi ise kamuoyuyla paylaşıldı.

Ele Geçirilenler: Yapılan aramalarda sadece şüpheliler değil, örgüte ait kritik materyaller de bulundu:

Çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat,

Örgütsel dokümanlar ve dijital veriler,

Yüklü miktarda finansal varlık.