15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar, üniversite öğrencilerini ve yeni mezunları kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu büyük organizasyon, sadece İnönü Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp bölgedeki 8 üniversitenin güçlü iş birliğine dayanıyor. Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu vizyona ortak olan paydaş kurumlar arasında yer alıyor.



Fuar kapsamında düzenlenecek etkinlikler, katılımcıların farklı sektörleri tanımasına ve kariyer planlarını şekillendirmesine katkı sağlayacak. Bu çerçevede gerçekleştirilecek Sektör Tanıtım Panellerinde, alanında deneyimli profesyoneller tarafından sektörlerin güncel durumu, gelecek trendleri ve kariyer fırsatları ele alınacak. Kariyer Haritası Planlama Atölyesi’nde katılımcılar, ilgi alanları, becerileri ve hedefleri doğrultusunda kişisel kariyer planlarını oluşturma imkânı bulacak. Mentörlük desteğiyle yürütülecek atölyede, uzun vadeli kariyer planlamasına yönelik bilgiler paylaşılacak.



İş Hayatına Hazırlık Atölyesi’nde ise iş yeri kuralları, ekip çalışması, zaman yönetimi ve profesyonel davranışlar gibi konularda katılımcılara rehberlik edilecek. Fuar kapsamında ayrıca İşe Alım Simülasyonu ve Simülasyonlu İş Görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde katılımcılar, işe alım süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleyerek mülakat performanslarına ilişkin geri bildirim alma fırsatı yakalayacak.



Staj olanakları ve yeni mezunlar için iş fırsatlarına dair sunumları ile firmalar, öğrenci ve mezunlara yönelik kariyer imkânlarını tanıtacak. Katılımcılar, şirket temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak başvuru süreçleri hakkında bilgi edinebilecek. İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda tamamen ücretsiz düzenlenecek fuar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuara, https://ipekyolukaf.inonu.edu.tr/2026/index.html adresinden kayıtlar sürüyor.

