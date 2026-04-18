Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde bir şantiye alanında meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda, şantiye sahasında çalışan Engin Tuncay (17) henüz bilinmeyen bir nedenle yüksekten düştü. Ağır yaralanan genç için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.