Haberimizde hem Malatya güncel ezan saatlerini bulabilir hem de Diyanet'in en çok merak edilen fıkhi sorularından biri olan "Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir?" sorusuna verdiği resmi yanıtı okuyabilirsiniz.

29 MAYIS 2026 CUMA MALATYA EZAN SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre bugün Malatya genelinde uygulanacak resmi namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak Saati: 03.09

Güneş Vakti: 04.56

Öğle Ezanı: 12.32

İkindi Ezanı: 16.25

Akşam Ezanı: 19.55

Yatsı Ezanı: 21.35

HAYVANLARIN KISIRLAŞTIRILMASI CAİZ MİDİR?

İnsanlar gibi tüm hayvanların da üreme ve çoğalma hakları vardır. Hayvanların yeme içme ihtiyaçlarının teminini engellemek uygun olmadığı gibi üreme özelliklerini ortadan kaldırmak da uygun değildir. Gerekli ve meşrû bir sebep bulunmadıkça hayvanların kısırlaştırılması da caiz değildir.

Ancak gerekli ve meşrû sebeplerle; toplum menfaati gereği evde beslenen hayvanların gebe kalmalarını engelleyici ilaç ve benzeri şeylerin kullanılmasında ve ekolojik dengeyi bozmamak şartıyla kedi, köpek vb. başıboş hayvanların kısırlaştırılarak çoğalmalarının kontrol altına alınmasında dinen bir sakınca yoktur. (el-Fetâva’l-Hindiyye, 5/357)

İş gücünden, nesil ıslahından ve et verimliliğinden ziyadesiyle istifade edilebilmesini temin etmek amacıyla dana ve teke gibi bazı hayvanların kısırlaştırılması da caiz görülmüştür.