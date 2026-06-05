Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, bugün korku dolu anlara sahne oldu. Gedik Mahallesi Önal Sokak üzerinde faaliyet gösteren, Yeşilyurt Din Hizmetleri Vakfı’na bağlı Karslı Hoca Medresesi’nin yemekhane bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yemekhaneden yükselen dumanları fark eden medrese görevlileri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi.

YAKLAŞIK 50 KİŞİ HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Yangının çıktığı esnada binada bulunan yaklaşık 50 öğrenci ve görevli, büyük bir soğukkanlılıkla ve hızla binadan dışarı çıkarıldı. Tahliyenin zamanında yapılması, olası bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti.

İTFAİYE FACİANIN BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ

İhbarın ardından olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, çok sayıda araçla alevlere müdahale etti.

Ekiplerin profesyonel müdahalesi sayesinde yangın, medresenin diğer katlarına ve üst bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

MADDİ HASAR OLUŞTU, İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın esnasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe ve yaya geçişine kapattı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, medresenin yemekhane bölümünde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kundaklama veya teknik bir arıza ihtimaline karşı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.