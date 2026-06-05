Malatya’da deprem sonrası kurulan Yaşam Kent 1 Konteyner Kent’te tahliye süreci devam ederken, bazı vatandaşlar konteynerlerin boşaltılmasına yönelik karara tepki gösterdi. Haziran ayının sonuna kadar alanın boşaltılmasının planlandığı belirtilirken, konteyner kentte kalan bazı kişiler konutlarının henüz tamamlanmadığını veya farklı nedenlerle taşınmakta zorlandıklarını ifade etti.



Meryem Canyurt isimli vatandaş,

“Haziran ayının 25 ile 30’u arasında boşaltılması için talimat verildi. Benim evim yerinde dönüşüm ile yapılıyor ama daha bitmedi, daha 1-2 aylık zamanı var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kiraya çıksak kimse evini 1 aylığına kiraya vermiyor”

dedi.



“EVİ OLUP DA ANAHTARINI ALANLAR ÇIKMIYOR”



Güler Toy ise,

“5.6’lık depremin ardından süre uzatıldı. 30 Haziran son diyorlar. Şimdi de interneti kestiler. Evi olup da anahtarını alanlar çıkmıyorlar. Bizim evimiz 2-3 ay sonra çıkacak ama bizi de onların ateşinde yakıyorlar. Hak sahibi olanlar konutlarını teslim alana kadar çıkmamalı. Gidecek yerimiz yok”

ifadelerini kullandı.



İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da,

“Evim yapıldı, anahtarımın verilmesini bekliyorum ama ne zaman verileceği belli değil. Bizi çıkartacaklar ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Kira ödemeye gücümüz yok”

diye konuştu.



“3,5 YILDIR BURADAYIZ”



Perihan Aydın ise ailevi ve sağlık sorunları nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek,

“Bizim evimiz 3 katlıydı, tek tapuydu. Kaynıma çıktı, o orada kalıyor, biz de konteynerde kalıyoruz. İki tane hastam var. AFAD’a başvurdum, her yere gittim. Durumum olmadığını biliyorlar. 3,5 yıldır buradayız”

dedi.



Öte yandan Malatya Valisi Seddar Yavuz daha önce yaptığı açıklamada, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların önemli bir bölümünün hak sahibi olmayan kiracılardan oluştuğunu belirtmişti. Kentte artık ciddi bir konut arzı oluştuğunu ifade eden Yavuz, şehir genelinde yaklaşık 3 bin boş konut bulunduğunu, bazı evlerin yalnızca giderleri karşılayacak bedellerle, bazılarının ise 4 bin ile 7 bin lira arasında değişen kira fiyatlarıyla kiraya verildiğini açıklamıştı.



Yetkililer, konteyner kentlerin kalıcı yaşam alanları olarak planlanmadığını, deprem bölgesinin tamamında benzer tahliye takvimlerinin uygulandığını ve amaçlarının vatandaşların bir an önce kalıcı yaşam alanlarına geçişini sağlamak olduğunu belirtiyor.