Malatya’nın Battalgazi ilçesinde konumlanan ve deprem felaketinin sembol yapılarından biri haline gelen Kırçuval Otel’e ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği, 11 sanığın tutuksuz yargılandığı davada mahkeme heyeti kritik bir karar verdi.

21 CANIN YARGILAMASI SÜRÜYOR

6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yerle bir olan otelde, spor dünyasını yasa boğan kayıplar yaşanmıştı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 21 kişi arasında;

Malatya Büyükşehir Belediyespor bünyesinde forma giyen 6 voleybolcu,

Yine aynı kulübe bağlı 4 ampute futbolcu yer alıyordu.

11 SANIK İÇİN "BİLİNÇLİ TAKSİR" SUÇLAMASI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle hazırlanan iddianamede, otelin yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu iddia edilen isimler tek tek yer alıyor. Aralarında otelin ilk işletmecileri A.M.P. ve F.P., 2012 sonrası işletmeyi devralan S.K. ile Z.K., fenni mesul ve şantiye şefleri S.Y. ile F.A., statik tadilat proje müellifleri H.D. ve İ.Y. ile kamu görevlileri M.B., A.Y. ve M.H.B.'nin bulunduğu sanıklar hakkında net bir suçlama yöneltildi.

Sanıklar, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma” suçundan yargılanıyor.

AVUKATLAR MAZERET BİLDİRDİ

Son görülen duruşmaya taraf avukatlarının mazeret dilekçesi sunarak katılmadığı öğrenildi. İddia makamı (savcılık) ise davadaki eksik hususların bir an önce giderilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL VE BİLİRKİŞİ KARARI

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın seyrini doğrudan etkileyecek olan dosyanın bilirkişiden dönüşünün beklenmesine hükmetti. Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

Eksik raporların tamamlanması amacıyla Kırçuval Otel davası, 11 Eylül 2026 tarihine ertelendi.