Nisan 2026 meclis toplantısında gündeme gelen maddeye göre; Doğanşehir ilçesi, Kınalıtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 119 ada 120 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, komisyon tarafından uygun görüldü.

Söz konusu parselin, daha önce üst ölçekli planlarda (1/5000) onaylandığı ve alt ölçekli planların da bu kararlara uyumlu olduğu belirtildi.

YAPILAŞMA KOŞULLARI BELLİ OLDU

Meclis tarafından kabul edilen kararda, kurulacak olan enerji tesisinin teknik detayları ve yapılaşma sınırları da netleşti. Onaylanan plana göre tesiste uygulanacak kriterler şu şekilde:

Emsal Değeri: 0.70

Yençok (Azami Yükseklik): 6.50 Metre

Kullanım Amacı: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı

MEKÂNSAL PLANLAR YÖNETMELİĞİ’NE TAM UYUM

Komisyon raporunda, hazırlanan imar planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 6-(2) maddesine uygun olduğu vurgulandı. "Planların kademeli birlikteliği" ilkesi uyarınca, üst kademe plan kararlarına sadık kalınarak hazırlanan bu yeni düzenleme, Malatya’nın enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak.

MALATYA ENERJİDE ÜS OLMA YOLUNDA

Doğanşehir’deki bu yeni hamle, Malatya’nın yenilenebilir enerji potansiyelini kullanma kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Projenin hayata geçmesiyle birlikte hem yerel ekonomiye katkı sunulması hem de çevre dostu enerji üretimiyle karbon ayak izinin azaltılması hedefleniyor.

Söz konusu gündem maddesi şöyle:

“Dosya içeriğinde yapılan incelemelerde, Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Kınalıtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 119 ada 120 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Belediye Meclisimizin 20.01.2026 tarih ve 37 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bahse konu parselin Yençok = 6.50 mt ve Emsal = 0.70 yapılaşma koşullarına sahip "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı" olarak planlanmasını içeren Doğanşehir Belediye Meclisi'nin 17.02.2026 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 6- (2) "Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır." hükmüne uygun hazırlandığı değerlendirildiğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür.”