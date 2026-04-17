Malatya siyasetinin dikkat çeken isimlerinden Hamit Fendoğlu, 17 Nisan 1978 tarihinde kendisine posta yoluyla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu gelini ve iki torunuyla birlikte yaşamını yitirdi. Aradan geçen yıllara rağmen olay, hem şehirde hem de Türkiye genelinde derin izler bırakan bir saldırı olarak anılmaya devam ediyor.

HAMİT FENDOĞLU KİMDİR?

1919 yılında Malatya’da doğan Fendoğlu, siyasi yaşamında milletvekilliği ve belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. “Hamido” lakabıyla tanınan Fendoğlu, sert mizacı ve meclisteki tartışmalarıyla sık sık gündeme geldi. Lise mezunuydu. 27 Mayıs darbesinden sonra, gösterilere katıldığı, Demokrat Parti'yi desteklediği için dava açıldı. Sonra savcıya karşı Bayar ve Menderes'i savunduğu için suçlama maddesi değiştirilip idamla yargılandı.

XIII. Dönem Malatya Milletvekili seçildi. Oldukça sık gündeme gelen meclis içi kavgaları nedeniyle Adalet Partisi'nden ihraç edildi. Ferruh Bozbeyli’nin kurduğu Demokratik Parti’ye geçti. 1973 Milletvekili Genel Seçimlerinde bu partiden aday oldu, ama seçilemedi. 15 Şubat 1975'te Malatya’da meydana gelen saldırıda yer aldı. Tutuklanarak Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı. Sonrasında bir süre Sivas'ın Gürün ilçesinde cezasını ifa ettikten sonra serbest kaldı. 11 Aralık 1977 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Malatya Belediye Başkanı seçildi. Daha sonra Adalet Partisi’ne geçti.

HAMİDO’NUN ÖLDÜRÜLMESİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

17 Nisan 1978 tarihinde kendisine posta yoluyla gönderilen bombalı bir paketin elinde patlaması sonucu, gelini ve iki torunuyla birlikte Malatya'da hayatını kaybetti.

Aynı tarihlerde Alevi kökenli aşiret önderi ve CHP Kahramanmaraş Pazarcık ilçe başkanı Memiş Özdal'a ve sünni bir aşiretin mensubu Adıyaman vali yardımcısı Abdülkadir Aksu'ya da Ankara Emek Mahallesi Postanesi’nden aynı tip ve ağırlıkta bombalı paketler gönderildiği tespit edildi. Memiş Özdal’a gönderilen paket iki posta çalışanı tarafından açıldı ve patlamada bir postacı hayatını kaybetti. Abdülkadir Aksu’ya gönderilen bomba Malatya olayından dolayı şüphelenilerek kontrollü şekilde imha edildi.

Olaydan sonra Malatya'da çok büyük gerginlikler yaşandı. 18 Nisan 1978 Salı günü sabahın erken saatlerinden itibaren kente, komşu il ve ilçelerden, köylerden akın akın insan gelmeye başladı. Gelenlerin bir bölümü belediyenin önünde, diğer bir bölümü de Samanpazarı’nda toplandı. Bir kol, Cezmi Kartay Caddesi’ne yöneldi. Burada bulunan iş yerlerinin çoğunluğu Alevilere aitti. Bir kol Fuzuli Caddesi’ne, bir kol Akpınar, Yoğurtpazarı, Mısırlı Çarşısı ve eski Halep Caddesi’ne, bir kol da Turan Emeksiz Caddesi’ne doğru sloganlarla yürüyüşe ve saldırıya geçtiler. Olayları yatıştırmak amacıyla bir konuşma yapan Malatya Cumhuriyet savcılarından Necati Sezener ile Adıyaman'dan gelen Jandarma Komando Birliği komutanı Yüzbaşı Arif Doğan saldırıya uğradı, her ikisi de bıçak ve kurşunla yaralandı. Saat 16.30 sıralarında komşu illerden gelen askeri birlikler saldırganları ve saldırıyı denetim altına aldılar.

Hamit Fendoğlu’nun ve yakınlarının cenazeleri Bulgurlu Köyü’ne götürüldü. Cenaze törenine katılmak üzere eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Esenboğa Havalimanına gitti. Ancak, olaylar nedeniyle Malatya Havaalanı hava trafiğine kapatıldığı için, Bayar ve parti başkanları, uzunca bir süre havaalanının açılmasını bekledi. Sonunda uçakla Malatya’ya, oradan da karayoluyla doğruca Bulgurlu Köyü’ne gittiler.