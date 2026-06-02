Merkez ilçelerdeki kira artışları, bütçesini korumak isteyen dar gelirli vatandaşları çevre bölgelerdeki fırsatları değerlendirmeye yöneltti. Malatya'da sosyal hayatın yoğun olduğu noktalarda barınma giderleri her geçen gün yükselirken, bazı ilçeler sunduğu ekonomik avantajlar ve konut arzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni bir eve taşınmak isteyenler ve aylık harcamalarını minimumda tutmayı hedefleyenler, şehrin bütçe dostu bölgelerini yakın takibe aldı. TOKİ yatırımlarıyla arz-talep dengesinin korunduğu ve yaşamın çok daha hesaplı olduğu o ilçeler, vatandaşların yeni adresi oluyor.

MALATYA'NIN EN UCUZ İLÇESİ HANGİSİ OLDU?

Yapılan son değerlendirmelere göre, genel yaşam maliyeti ve kira fiyatları göz önüne alındığında Malatya'nın en ucuz ve bütçe dostu ilçesi Doğanşehir oldu. Şehrin en "temkinli" bölgesi olarak öne çıkan Doğanşehir'de, TOKİ konutlarının sağladığı arz, ev fiyatlarındaki dengesiz artışların önüne geçiyor. Vatandaşlara rahat bir nefes aldıran ilçede ortalama kiralık ev fiyatları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor.

KULUNCAK VE AKÇADAĞ'DA KİRA FİYATLARI NE KADAR?

Bütçe disiplini ve düşük harcama oranlarıyla Doğanşehir'i yakından takip eden Kuluncak, şehrin en hesaplı ikinci ilçesi konumunda yer alıyor. Hem daha geniş bir evde oturmak hem de bütçesini yormamak isteyenlerin bir diğer güçlü alternatifi ise Akçadağ oluyor. Akçadağ'da geniş metrekareli daireler merkez ilçelere kıyasla çok daha uygun rakamlara tutulabiliyor ve bölgedeki ortalama kiralar 8.000 TL ile 12.000 TL bandında seyrediyor.

MALATYA MERKEZDE KİRALIK EV FİYATLARI NE DURUMDA?

Ekonomik fırsatlar sunan çevre ilçelerin aksine, Malatya'nın kalbini oluşturan Battalgazi ve Yeşilyurt harcamaların zirveye çıktığı "bonkör" bölgeler olarak kayıtlara geçiyor. Yüksek şehirleşme hızı ve canlı sosyal hayatın getirdiği maliyetler, bu ilçelerdeki barınma masraflarını doğrudan etkiliyor. Yeşilyurt ve Battalgazi bölgelerinde ev tutmak isteyen vatandaşlar için en küçük metrekareli 1+1 dairelerin kiraları bile 12.000 TL'den başlıyor.