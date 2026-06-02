Malatya Battalgazi Belediyesi, 2026 yılı Haziran ayı meclis toplantısının ilk birleşimini gerçekleştirdi. İlçenin sosyal dokusuna ve ticari geleceğine yön verecek kritik oturumda, yerel dinamikleri yakından ilgilendiren oldukça radikal bir idari tasarrufta bulunuldu. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün talebiyle masaya gelen kararla birlikte, ilçedeki içkili alan statülerinin ve sınırlarının sil baştan yenilenmesinin önü açıldı.

43 YILLIK KARAR TARİH OLUYOR MEVCUT HARİTA İPTAL

Haziran ayı ilk oturumunda meclis üyelerinin oylamasına sunulan 9 nolu ek gündem maddesi, ilçede on yıllardır uygulanan mevcut içkili alan haritasını tamamen yürürlükten kaldırdı. Meclis salonundaki resmi bilgilere göre; mülga Malatya Belediyesi döneminde, 25.11.1983 tarihinde karara bağlanan ve Malatya’nın 2012 yılında Büyükşehir statüsü kazanmasıyla Battalgazi Belediyesi sorumluluk alanında kalan "İçkili Yer Bölgesi ve Çevresi" sınırlarının geçerliliği resmen ortadan kaldırıldı. Yapılan oylamanın ardından eski sınırların tüm hukuki hükmünü yitirmesi ve yeni sınırların belirlenmesi teklifi kabul edilerek ilgili meclis komisyonuna havale edildi.

YENİ HARİTAYI DEVLETİN ÜST KADEMESİ ÇİZECEK

Atılan bu radikal adımın ardından gözler, "Peki, yeni harita ve sınırlar nasıl şekillenecek?" sorusuna çevrildi. Battalgazi genelinde hem esnafları hem de kamusal sosyal alanları doğrudan etkileyecek yeni lokasyon tespitleri için dev bir komisyon kurulacak.

Yeni içkili alan bölgelerinin tespiti; Malatya İl Vali Yardımcısı başkanlığında; Emniyet Müdürü, Tekel Baş Müdürü, Çevre Sağlık Başkan Vekili, Kaçak Takibat Kısım Amirliği, Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Zabıta Müdürü gibi kurumların yer alacağı geniş kapsamlı bir heyetin yapacağı detaylı saha ve güvenlik incelemeleri neticesinde ilan edilecek.

İlçe sakinlerinin, yerel esnafın ve ticari işletmelerin gözü şimdi, 43 yıl sonra sil baştan çizilecek olan bu yeni harita ve sınır tespit çalışmalarına çevrildi.