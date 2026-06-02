Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları, dava dosyasındaki bazı eksik hususların giderilmesini ve müvekkilleri lehine olan raporların toplanmasını talep etti.

Duruşmada en dikkat çeken gelişme ise davanın firari sanıkları hakkında oldu. Mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama kararı çıkarılan ancak yurt dışında bulundukları tespit edilen B.A. ve H.H.A. isimli sanıkların yakalama emirlerinin infaz edilmesinin beklenmesine hükmetti.

BİLİRKİŞİ RAPORU DAVANIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Avşar Otel'in yıkılışındaki kusur oranlarını, statik hataları ve kolon kesme iddialarını netleştirecek olan en kritik unsur ise bilirkişi raporu. Mahkeme heyeti, otelin yıkım nedenlerini en ince ayrıntısına kadar ortaya koyacak olan kapsamlı bilirkişi raporunun henüz dosyaya eklenmediğini belirterek, bu raporun hazırlanmasının beklenmesine karar verdi.

DURUŞMA 10 EYLÜL TARİHİNE ERTELENDİ

Gerek firari sanıkların yakalanma süreçleri gerekse davanın seyrini doğrudan etkileyecek bilirkişi raporunun henüz tamamlanmamış olması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı 10 Eylül tarihine erteledi.