Türkiye siyaseti, adliye koridorlarından gelen son dakika haberiyle hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP lideri Özgür Özel ve beraberindeki 4 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma dosyasında çok kritik bir viraj dönüldü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aylardır takip edilen dosyada flaş bir karara imza atarak "yetkisizlik" ilan etti ve dosyayı Ankara’ya sevk etti.

SORUŞTURMANIN PERDE ARKASI İDDİALAR NEYDİ?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma, 2024 yerel seçimleri öncesindeki kritik bir sürece dayanıyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından titizlikle yürütülen incelemelerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı belirleme sürecine ilişkin ortaya atılan "para talebi ve teslimi" iddiaları masaya yatırıldı.

Yapılan hukuki değerlendirmeler neticesinde; CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte bulguların olduğu belirtildi.

DOSYA NEDEN ANKARA’YA GÖNDERİLDİ?

Siyaset kulislerinde "Dosya neden el değiştirdi?" sorusu hızla yayılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yasal zorunluluklara işaret eden resmi bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri, yani milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin yerel savcılıklarda değil, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 161/9’uncu maddesi uyarınca münhasıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ait olduğu vurgulandı.

Bu yasal hüküm doğrultusunda yetkisizlik kararı alan Antalya Başsavcılığı, ilgili dosyanın fezleke düzenlenme sürecinin yasal olarak yürütülmesi amacıyla dosyayı vakit kaybetmeden başkente gönderdi.

SORUŞTURMA TAMAMEN KAPANMADI ANTALYA AYAĞI DEVAM EDİYOR

Gelen bilgilere göre dosyanın el değiştirmesi, soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Başsavcılık, dosyada adı geçen ve milletvekili sıfatı taşımayan diğer şüpheliler ile bu kişilere yönelik iddiaların incelenmesine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Veli Ağbaba ve diğer CHP kurmayları hakkındaki sürecin bundan sonraki seyrini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlayacağı fezlekeler ve TBMM’deki yasama dokunulmazlığı prosedürleri belirleyecek. Gözler şimdi başkentten gelecek hamlelerde.