Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre iller için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Malatya’da bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Bölge genelinde parçalı bulutlu gökyüzünün hâkim olması beklenirken, Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde yağışlarla birlikte yer yer dolu yağışının da etkili olabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinliğin artabileceği belirtilirken, vatandaşların hava koşullarına uygun tedbir almaları istendi.

Rüzgârın ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Elazığ’da da benzer şekilde kuzey kesimlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında ise rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde etkili olabileceği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu 29 derece

Akçadağ: Parçalı bulutlu 27 derece

Arapgir: Parçalı bulutlu 24 derece

Arguvan: Parçalı bulutlu 25 derece

Battalgazi: Parçalı bulutlu 27 derece

Darende: Parçalı bulutlu 29 derece

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 26 derece

Doğanyol: Parçalı bulutlu 29 derece

Hekimhan: Parçalı bulutlu 26 derece

Kale: Parçalı bulutlu 29 derece

Kuluncak: Parçalı bulutlu 25 derece

Pütürge: Parçalı bulutlu 27 derece

Yazıhan: Parçalı bulutlu 30 derece

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 29 derece.