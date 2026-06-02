Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevre iller için güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Malatya’da bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.
Bölge genelinde parçalı bulutlu gökyüzünün hâkim olması beklenirken, Tunceli ve Bingöl’ün kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, bu bölgelerde yağışlarla birlikte yer yer dolu yağışının da etkili olabileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinliğin artabileceği belirtilirken, vatandaşların hava koşullarına uygun tedbir almaları istendi.
Rüzgârın ise Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Elazığ’da da benzer şekilde kuzey kesimlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış anlarında ise rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli şekilde etkili olabileceği ifade edildi.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı bulutlu 29 derece
Akçadağ: Parçalı bulutlu 27 derece
Arapgir: Parçalı bulutlu 24 derece
Arguvan: Parçalı bulutlu 25 derece
Battalgazi: Parçalı bulutlu 27 derece
Darende: Parçalı bulutlu 29 derece
Doğanşehir: Parçalı bulutlu 26 derece
Doğanyol: Parçalı bulutlu 29 derece
Hekimhan: Parçalı bulutlu 26 derece
Kale: Parçalı bulutlu 29 derece
Kuluncak: Parçalı bulutlu 25 derece
Pütürge: Parçalı bulutlu 27 derece
Yazıhan: Parçalı bulutlu 30 derece
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 29 derece.