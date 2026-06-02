Türkiye genelinde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar “az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Kandilli verilerine göre Malatya’da sabah saat 05:38’de Yeşilyurt Işıklı mevkiinde ve 04:54’te Akçadağ Çevirme bölgesinde iki ayrı deprem kaydedildi.

Depremler kısa süreli hissedilirken, bölgede herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Uzmanlar, Malatya ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşların resmi kaynakları takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

2 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre gün içerisinde kaydedilen depremler şu şekilde sıralandı:

ULUYAMAC – Ilıç (Erzincan): Saat 07:59 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 9.2 km

Çatak – Karlıova (Bingöl): Saat 07:57 | Şiddet: 1.8 | Derinlik: 9.2 km

Ege Denizi: Saat 07:23 | Şiddet: 2.2 | Derinlik: 15.2 km

Alakır – Sındırgı (Balıkesir): Saat 07:05 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 7.8 km

Aksu – Sincik (Adıyaman): Saat 06:38 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 8.3 km

Yemişli – Simav (Kütahya): Saat 06:26 | Şiddet: 0.8 | Derinlik: 14.2 km

Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir): Saat 06:18 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 10.7 km

Ege Denizi: Saat 05:59 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.0 km

Ege Denizi: Saat 05:53 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 13.1 km

Işıklı – Yeşilyurt (Malatya): Saat 05:38 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 8.1 km

Yukarıhanbeyi – Tekman (Erzurum): Saat 04:56 | Şiddet: 1.4 | Derinlik: 14.3 km

Çevirme – Akçadağ (Malatya): Saat 04:54 | Şiddet: 1.3 | Derinlik: 10.7 km

Yukaritepecik – Tekman (Erzurum): Saat 04:52 | Şiddet: 2.3 | Derinlik: 5.9 km

Gürcistan: Saat 04:27 | Şiddet: 3.0 | Derinlik: 5.0 km

Kapuzbaşı – Yahyalı (Kayseri): Saat 03:57 | Şiddet: 1.5 | Derinlik: 5.4 km

Ermişler (Van): Saat 02:27 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 10.9 km

Ege Denizi: Saat 01:44 | Şiddet: 1.6 | Derinlik: 7.6 km

Katrandağı – Emet (Kütahya): Saat 01:37 | Şiddet: 1.2 | Derinlik: 1.7 km

Sakız Adası (Ege Denizi): Saat 01:12 | Şiddet: 2.0 | Derinlik: 7.6 km

Çekerek – Yozgat: Saat 00:34 | Şiddet: 1.9 | Derinlik: 6.7 km

Malatya ve çevresindeki sismik hareketlilik, bölgenin aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle zaman zaman devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşların yalnızca Kandilli Rasathanesi ve AFAD gibi resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiğini vurguluyor.