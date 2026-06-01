Uluslararası arenada yaşanan diplomatik temaslar ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş trendi, iç piyasayı doğrudan etkiledi. Malatya'da ticari araç sahiplerinden kayısı hasadı için hazırlık yapan çiftçilere kadar geniş bir kesimin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları için beklenen indirim dalgası resmileşti. Şehir genelindeki istasyonlarda bu gece itibarıyla yeni tarife dönemi başlıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER PETROLÜ YÜZ DOLARIN ALTINA ÇEKTİ

Dünya enerji arzının en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda sağlanan diplomatik uzlaşı, piyasalardaki tansiyonu düşürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması ve ticari tankerlerin yeniden geçiş yapmaya başlaması küresel tedarik endişelerini giderdi. Yaşanan bu olumlu hava, ham petrolün varil fiyatını hızla 100 dolar sınırının altına indirdi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ İLE NET İNDİRİM RAKAMLARI BELLİ OLDU

Küresel piyasalardaki gerileme baz alınarak yapılan ilk hesaplamalarda benzinde 5,50 TL, motorinde ise 7,25 TL'lik bir indirim ihtiyacı tespit edildi. Ancak devletin vergi dengesini korumak amacıyla uyguladığı Eşel Mobil Sistemi gereği, bu indirimlerin bir kısmı doğrudan ÖTV payına mahsup edildi.

Yapılan yasal düzenlemelerin ardından doğrudan vatandaşa yansıyacak net rakamlar kamuoyu ile paylaşıldı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL net indirim uygulanacak.

MALATYA'DAKİ İSTASYONLARDA YENİ FİYAT BEKLENTİSİ

Gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek olan indirim kararıyla birlikte Malatya merkez ve çevre ilçelerindeki akaryakıt istasyonlarında tabelalar aşağı yönlü güncellenecek. Dağıtım şirketlerinin belirlediği serbest piyasa koşulları, istasyonların lojistik maliyetleri ve bölgesel rekabet şartları nedeniyle kent genelindeki bayiler arasında küçük kuruş farklılıkları yaşanabiliyor. Bölgedeki birçok sürücünün, araç depolarını doldurmak için gece yarısını beklediği ifade ediliyor.