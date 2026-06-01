Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde bir evde görülen yılan kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Gündüzbey Mahallesi’nde bir ev içerisinde yılan gören vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde yaptıkları arama sonucu yılanın yerini tespit etti.

Özel aparat kullanılarak güvenli şekilde yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak bir noktaya götürülerek doğaya salındı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesi nedeniyle teşekkür etti.