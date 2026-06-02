Ülke genelinde yağışlar nedeniyle geciken hububat hasadı bazı bölgelerde yavaş yavaş başlarken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) beklenen fiyat açıklamasını yaptı. 21 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı Malatyalı üreticilerden taahhütname ile ürün almaya başlayan TMO, bu yılki alım ve satış stratejisini netleştirdi.

2026 TMO ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU? (TON BAŞINA)

Piyasa gelişmelerini yakından takip eden TMO, 2026 yılı ikinci grup ürünler için taban fiyatları şu şekilde belirledi:

Makarnalık Buğday Alım Fiyatı: 16.500 TL / Ton

Ekmeklik Buğday Alım Fiyatı: 16.500 TL / Ton

Arpa Alım Fiyatı: 12.750 TL / Ton

BAKANLIK DESTEKLERİ DAHİL ÜRETİCİNİN ELİNE NE KADAR GEÇECEK?

Tarım ve Orman Bakanlığı bu yıl Malatya’daki üreticiye ciddi bir destek paketi sunuyor. Temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında dekara toplam 980 TL ödeme yapılacak. Türkiye ortalama verimi baz alındığında bu destek, ton başına 3.014 TL'ye denk geliyor.

Destekler eklendiğinde üreticinin hesabına yatacak toplam tutar:

Destekli Ekmeklik ve Makarnalık Buğday: 19.514 TL / Ton

Destekli Arpa: 15.764 TL / Ton

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

TMO'ya ürününü teslim eden üreticilerin ürün bedelleri, teslimat tarihinden itibaren 45 gün içerisinde doğrudan banka hesaplarına aktarılacak.

TMO HUBUBAT SATIŞ FİYATLARINI DA NETLEŞTİRDİ

Piyasa dengesini korumak adına satış fiyatlarını da şimdiden ilan eden TMO, 1 Ekim 2026 itibarıyla başlayacak yeni dönemde ikinci grup makarnalık ve ekmeklik buğdayı ton başına 18.500 TL’den, arpayı ise 14.000 TL’den piyasaya sunacağını açıkladı.