Geçen Yıl Sıfır Çekmişti Malatya’nın Tescilli Kirazında Rekor Sezon! (Yaprağı 500 Tl Oldu)

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen, kendine has aroması ve yüksek kalibresiyle dünya çapında ün kazanan coğrafi işaretli dalbastı kirazı, geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından küllerinden doğuyor. 2025 sezonunda "sıfır çekerek" büyük mağduriyet yaşayan üreticiler, bu yıl bahçelerdeki bereketle çifte bayram ediyor. Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ilçede bu yıl 900 ile bin 100 ton, Malatya genelinde ise yaklaşık 4 bin ton kiraz rekoltesi öngördüklerini müjdeledi.

HASAT 10 GÜN GECİKTİ GERÇEK DALBASTI 25 HAZİRAN’DA PİYASADA

Bu yıl hava şartlarının serin ve yağışlı gitmesi, kiraz bahçelerindeki verimi ve meyve tutumunu olumlu etkilese de hasat takvimini biraz öteledi. Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayının sonlarında başlayan hasat dönemi, bu yıl yaklaşık 10 günlük bir gecikmeyle Haziran ayına sarktı.

Bahçelerde incelemelerde bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, şu an piyasada olanların "erken kiraz" olduğunu belirterek, "Gerçek coğrafi işaretli dalbastı kirazımızın Haziran ayının 25’inden sonra piyasaya inmesini bekliyoruz. Doğal döllenmeyi sağlayan arı faaliyetleri ve peşinden gelen serin havalar sap kurusu riskini azalttı; bu yıl meyve sıklığı ve kalitesi mükemmel seviyede" dedi.

KİRAZ YAPRAĞI MEYVESİNİ SOLLADI KİLOSU 500 TL!

Yeşilyurt kirazını benzersiz kılan sadece meyvesinin aroması değil, aynı zamanda mutfak kültürüne yön veren yaprağı oldu. Bölgenin ünlü tescilli lezzeti "kiraz yaprağı köftesi" için talep patlaması yaşanırken, bu yıl yaprak fiyatları adeta uçuşa geçti. Geçen yıl ağaçların gördüğü zarar nedeniyle yaprak gelişiminin sınırlı kaldığını belirten Solmaz, kiraz yaprağının kilogram fiyatının 500 TL’ye yükseldiğini açı.

Kraliçenin Bile Menüsündeydi: Yeşilyurt kiraz yaprağının ününün ülke sınırlarını aştığını vurgulayan Solmaz, "İngiltere Kraliçesi’nin bile bu yapraktan yapılan kiraz yaprağı köftesini yediğine şahit olduk. Restoranlarımız ve firmalarımız bu eşsiz lezzeti yurt dışına ihraç ediyor" ifadelerini kullandı.

MANAVDA ERKEN KİRAZ MESAİSİ KİLOGRAMI 100-150 TL

Piyasalarda fiyat dengesi henüz tam olarak oturmasa da, bahçelerden toplanan ilk erken ürünler üreticiden kilogramı 100 ila 150 lira arasında satın alınarak manav tezgahlarına ulaşıyor.

Asıl büyük katma değerin asıl dalbastı kirazının çıkışıyla yaşanacağını ifade eden yetkililer, tescilli ürünün kalibresi ve aroması yüksek olduğu için iç ve dış pazarda daha farklı fiyatlardan alıcı bulacağını öngörüyor.

İHRACATÇILARA AÇIK ÇAĞRI "KALINTI YOK, GÖNÜL RAHATLIĞIYLA ALIN"

Yeşilyurt dalbastı kirazının yüksek bir ihracat potansiyeli taşıdığını hatırlatan Ziraat Odası, üretim sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönergelerine harfiyen uyulduğunun altını çizdi. İnsan sağlığının birinci öncelik olduğunu belirten Doğan Solmaz, ihracatçılara şu sözlerle seslendi:

"Bahçelerimizde tamamen Tarım Bakanlığımızın öngördüğü ilaçlama takvimi uygulanıyor. Ürünlerimizde kesinlikle kimyasal kalıntı sorunu yoktur. Dış pazarlara, Avrupa'ya rahatlıkla gönderilebilir. Tüm ihracatçılarımızı Malatya'ya, bahçelerimizi incelemeye davet ediyoruz."

KRİTİK HASAT UYARISI "SAPSIZ TOPLANAN KİRAZ SAATLER İÇİNDE BOZULUR"

Haberde üreticiler ve hasat işçileri için hayati bir teknik detaya da yer verildi. Bölgedeki en büyük sorunlardan birinin deneyimli işçi bulmak olduğunu belirten Solmaz, kiraz hasadının uzmanlık gerektirdiğini hatırlattı: "Kiraz kesinlikle sapıyla birlikte toplanmalıdır. Sap, meyveyi beslemeye devam eder ve raf ömrünü uzatır. Eğer sapsız koparılırsa, ürün bir iki saat içinde kararmaya ve bozulmaya başlar. Emeklerin zayi olmaması için bu kurala dikkat edilmeli.