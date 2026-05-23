Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve huzurlu bir ortamda bayram alışverişi yapabilmesi amacıyla Yeşilyurt’un dört bir yanında denetimler sıklaştırıldı. Bayram yoğunluğunun artmasıyla birlikte sahaya inen ekipler, tüketicilerin mağdur olmaması için birçok kalemde titiz incelemelerde bulundu.

EŞ ZAMANLI BASKIN: ETİKET, HİJYEN VE GRAMAJ KONTROLÜ

Yeşilyurt’un farklı noktalarında aynı anda başlatılan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasındaki uyum, gramaj doğruluğu, iş yeri ruhsatları ve muhafaza şartları tek tek kontrol edildi.

Kasaplarda: Et ve et ürünlerinin saklama koşulları ile sağlık kriterlerine uygunluğu,

Pastane ve Fırınlarda: Üretim alanlarının temizliği ve personelin hijyen kurallarına uyumu,

Marketlerde: Tüketicinin yanıltılmasını önlemek amacıyla raf fiyatları ile kasa fiyatlarının karşılaştırılması yapıldı.

Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata uymayan pazar ve iş yerleri hakkında yasal işlemler başlatıldı.

"BAYRAM SÜRESİNCE DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Bayer, hemşehrilerinin sağlığını korumak için Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak adına denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle bayram öncesinde oluşan yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için sahadayız.”

Zabıta Müdürü Bayer ayrıca, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuz durumu belediyeye ve ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulunarak, toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Ekipler, bayram süresince de nöbetçi personellerle sahada olmaya devam edecek.