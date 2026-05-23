Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, çiftçilerin üretim maliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan toplam 6 milyar 468 milyon 162 bin TL tutarındaki dev destekleme paketi üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.

Destek bütçesinde aslan payını Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği alırken, hayvancılıktan organik tarıma kadar pek çok kalemde ödemeler gerçekleştiriliyor.

HANGİ ALANDA NE KADAR DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK?

Yayınlanan resmi verilere göre, tarımsal destekleme ödemelerinin alt kalemleri ve üreticilere aktarılacak net tutarlar şu şekilde sıralandı:

Büyükbaş Hayvancılık Desteği (Buzağı): 5 milyar 67 milyon 397 bin 808 TL

Hayvan ve Sürü Sağlığı Desteği: 927 milyon 279 bin 522 TL

İyi Tarım Uygulamaları Desteği: 208 milyon 122 bin 675 TL

Organik Tarım Desteği: 119 milyon 530 bin 603 TL

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: 118 milyon 489 bin 350 TL

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği: 24 milyon 169 bin 142 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 3 milyon 172 bin 900 TL.

TCKN VE VKN NUMARASINA GÖRE ÖDEME SAATLERİ BELİRLENDİ

Destek ödemelerinin hesaplara geçiş saatleri ve kimlik numarası detayları da netleşti. Bakanlıktan yapılan önemli duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Buzağı desteği kapsamında; TCKN (T.C. Kimlik Numarası) son hanesi 4, 6, 8 olan ve VKN (Vergi Kimlik Numarası) son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olan üreticilerimize ait ödemeler ile diğer tüm tarımsal destek ödemeleri 22 Mayıs 2026 saat 18.00'den itibaren kademeli olarak hesaplara aktarılmaya başlanmıştır. Üreticilerimiz destek ödemelerini banka hesapları üzerinden kontrol edebilirler.