Doğanın korunması ve sanayi tesislerinin mevzuata uygun çalışması için çevre denetim sisteminde yepyeni bir dönem başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, çevre danışmanlık firmaları artık sadece hizmet verdikleri şirketlerin haklarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda devlet adına birer denetçi gibi çalışacak. Tesislerdeki çevre ihlallerini raporlarında gizleyen danışmanlık firmaları ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

CEZA PUANI VERİLECEK

Yeni yasal düzenleme uyarınca çevre danışmanlık firmaları, aylık faaliyet raporlarında tespit ettikleri tüm çevre mevzuatına aykırı fiilleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirmekle yükümlü kılındı. Bu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve aykırılıkları gizleyen firmalara ilk etapta 75 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca bu firmalara ceza puanı verilecek; 4 yıl içinde ceza puanı 100’e ulaşanların belgeleri 180 gün süreyle askıya alınacak, 200 puana ulaşanların ise yeterlik belgeleri tamamen iptal edilecek.

OTOKONTROL SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ

Bu düzenleme ile çevre danışmanlık firmalarının "danışmanlık" rollerinin yanı sıra kamusal bir denetim mekanizmasına dönüşmesi sağlandı. Fabrikaların çevre kirliliğine yol açan faaliyetlerinin örtbas edilmesinin önüne geçmeyi amaçlayan bu kanun, sanayileşirken doğanın korunması noktasında otokontrol sistemini hayata geçirmiş oldu.