Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Malatya, kendi yerli halkının yanı sıra çevre illerden aldığı göçlerle de dikkat çekiyor. İş imkanları, coğrafi yakınlık ve sosyal bağlar nedeniyle komşu şehirlerden yoğun göç alan kentte, dışarıdan gelip yerleşenlerin memleket sıralaması belli oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre oluşan tabloda, özellikle iki komşu ilin Malatya nüfusu içindeki ağırlığı açık ara öne çıkıyor. Şehirde yaşayanların kütük bilgilerine göre yapılan sıralama, Malatya'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığını net bir şekilde ortaya koydu.

MALATYA'DA EN ÇOK NERELİ VAR?

TÜİK verilerine göre, Malatya'da kendi yerli nüfusunun ardından en çok Adıyamanlılar ikamet ediyor. Komşu şehir Adıyaman ile olan güçlü ticari ve sosyal ilişkiler, bu durumun en temel nedeni olarak gösteriliyor. Malatya'da yaşayan Adıyaman kütüğüne kayıtlı kişi sayısı yaklaşık 53 bin 500 olarak kayıtlara geçerken, Adıyamanlıları bir diğer komşu şehir olan Elazığ takip ediyor. Şehirde Elazığ kütüğüne kayıtlı yaklaşık 32 bin 200 vatandaş hayatını sürdürüyor.

MALATYA'DA YAŞAYANLARIN İLLERE GÖRE SIRALAMASI NASIL?

Adıyaman ve Elazığ'ın ardından kentin demografik yapısında Bingöl, Kahramanmaraş ve Sivaslılar da önemli bir yer tutuyor. Özellikle coğrafi yakınlığın getirdiği bu yerleşim tercihleri, Malatya'nın çevre iller için bir cazibe merkezi olduğunu gösteriyor.

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi son verilerine göre, Malatya'da ikamet eden ve farklı illerin kütüğüne kayıtlı olan nüfusun ilk 5 sıralaması şu şekilde oluştu:

Adıyaman: Yaklaşık 53.500 kişi

Elazığ: Yaklaşık 32.200 kişi

Bingöl: Yaklaşık 6.500 kişi

Kahramanmaraş: Yaklaşık 5.600 kişi

Sivas: Yaklaşık 5.400 kişi

MALATYA EN ÇOK KOMŞU İLLERDEN GÖÇ ALIYOR

Tabloya bakıldığında Malatya'nın ağırlıklı olarak sınır komşusu olduğu şehirlerden göç aldığı görülüyor. Uzmanlar, bu durumun temelinde ekonomik faaliyetler, ulaşım kolaylığı ve kültürel benzerliklerin yattığını ifade ediyor. Eğitim, sağlık hizmetleri ve ticaret potansiyeli gibi faktörler, Adıyaman ve Elazığ başta olmak üzere komşu illerden Malatya'ya yönelen yerleşim hareketliliğini doğrudan hızlandırıyor.