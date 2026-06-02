Türkiye gündemini meşgul eden siyasi tartışmaların merkezinde bu kez Gülşah Alyans ismi yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Özgür Özel'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumunu konu alan bazı içeriklere tepki göstermesi ve bu içerikleri üretenlerin CHP Genel Merkezi'nde bulunduğunu iddia etmesiyle birlikte gözler bu isme çevrildi. Hakkında ortaya atılan karikatür iddialarına hızla yanıt veren ve profili merak konusu olan Gülşah Alyans olayı nedir, CHP'de neden gündem oldu? İşte ayrıntılar...

GÜLŞAH ALYANS KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medya profillerindeki bilgilere göre Gülşah Alyans; kendisini ekonomist, ziraat teknikeri ve kooperatifçi olarak tanımlıyor. Eğitim geçmişinde Stafford House College detayı göze çarparken, farklı şehirlerle olan bağlantıları da profilinde yer alıyor. Kamuoyunda bir anda en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Alyans, hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya platformlarına Kasım 2025'te katıldığını belirten Alyans, paylaşılan o tartışmalı karikatürün kendisine ait olmadığını ve bazı içeriklerin şahsıyla haksız yere ilişkilendirildiğini savundu.

CHP'DE ÇİKOLATA DAĞITAN GÜLŞAH ALYANS OLAYI NEDİR?

Gülşah Alyans isminin bu kadar öne çıkmasının asıl nedeni, CHP Genel Merkezi'nde çekildiği öne sürülen bazı görüntüler oldu. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerde çikolata dağıtımı yapıldığı iddiaları yer aldı. Pek çok kullanıcı ve bazı gazeteciler bu videoları "Bizim Gülşah" etiketiyle dolaşıma soktu. Özgür Özel'in meclisteki sert tepkisiyle birleşen bu paylaşımlar, tartışmaları bir anda alevlendirdi.

GÜLŞAH ALYANS KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Siyasi arenadaki bu sıcak gelişmenin ardından hayatı mercek altına alınan Gülşah Alyans'ın yaşı ve memleketi de en çok merak edilen konulardan biri oldu. Ancak, Alyans'ın doğum tarihi ve aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmuyor.