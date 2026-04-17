Malatya Sonmanşet gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un hazırlayıp sunduğu, BUSABAH TV Youtube kanalında izleyicilerle buluşan Bakış Açısı programına Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ile BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu konuk oldu.

BUSABAH TV YouTube kanalında yayınlanan Bakış Açısı programında konuyu değerlendiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, söz konusu paylaşımın toplumsal hassasiyetleri zedelediğini ifade etti. Programa katılan isimler, açıklamanın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını ve tartışmaları beraberinde getirdiğini dile getirdi.

“TOPLUMU TAHRİK EDİYOR”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Veysel Tay’ın yaptığı paylaşımından sonra tutuklanması gerektiğini ifade ederek,

“Veysel Tay’ın tutuklanması lazımdı. Suçluyu övüyor, toplumu tahrik ediyor, eğitimcilere karşı hedef gösteriyor. Paylaşımında hayatını kaybeden öğretmene rahmet bile dilemiyor. Bu kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti’nde herkes yargı önünde eşittir, normal bir vatandaş olsa tutuklanırdı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hangi konumda olursa olsun yargı önünde eşittir kardeşim”

ifadelerine yer verdi.

Aydın ayrıca, olayda kullanılan silahın ruhsatlı olmasına da dikkat çekerek, evde bu kadar silah bulundurulmasının sorgulanması gerektiğini belirtti; yaşananların toplumsal açıdan ciddi bir sorun olduğuna vurgu yaptı.

Paylaşımda hayatını kaybeden öğretmen için herhangi bir taziye ifadesi kullanılmamasını eleştiren Aydın,

“Orada bir öğretmenimiz de hayatını kaybetti. Ona rahmet bile dilemiyor ya… Bu kadar bir insan aşağılık olabilir mi?”

ifadelerini kullandı.

“BU ÇOK VAHİM BİR İDDİA”

Programın diğer konuğu BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu, Sayın Sami Er’e çağrıda bulunarak,

“Bu programda defalarca seslendik, sizin dürüstlüğünüze inanıyoruz. En yetkili makam sizsiniz, Esenlik’teki iddialar için soruşturma başlatıp her şeyi tek tek açıklamalısınız. Bu konular şehirde konuşuluyor, lütfen dikkat edin ve açığa çıkarın, halk da medya da arkanızda olur”

dedi.

Bozkurtoğlu, Tay hakkında ortaya atılan iddiaların da araştırılması gerektiğini belirterek,

“Savcılar incelesin, denetlensin, kamera kayıtlarına bakılsın diyorlar. Bu çok vahim bir iddia”

şeklinde konuştu.

“ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Bozkurtoğlu, söz konusu iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek,

“Bu açıklamalardan sonra Malatya’da kimse bu kişiye iş vermez. Böyle bir tutum kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Adalet sürecine de değinen Bozkurtoğlu, “Ülkedeki en büyük sorunlardan biri adalet problemi. Bu olay toplumda infial oluşturdu, buna rağmen adli kontrolle serbest bırakılması kabul edilemez. İnsanları kin ve nefrete teşvik eden bir durum var, bu artık toplumsal bir sorun”

diye konuştu.

“BİR CANİ KAHRAMAN GÖSTERİLİYOR”

Programda yeniden söz alan Mehmet Aydın, bu tür açıklamaların toplumsal etkilerine dikkat çekerek,

“Böyle insanlar çocuklara da örnek oluyor. Halen de tahrik ediyor öğrencileri, bir caniyi kahraman gösteriyor”

açıklamaklarına yer verdi.