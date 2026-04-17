AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda gerçekleştirilen kapsamlı toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer ve belediye ekipleriyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldiklerini aktardı.



TÜM SÜREÇ MASAYA YATIRILDI

Toplantıya TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral’ın da katıldığını belirten Ölmeztoprak, şu değerlendirmede bulundu:

“6 Şubat depremleri sonrası Malatya’mızda yürütülen imar, inşa ve ihya çalışmaları, devam eden konut projeleri, yerinde dönüşüm süreçleri, altyapı ve üstyapı yatırımları ile şehrimizin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik tüm başlıkları detaylı şekilde ele aldık.”



“MALATYA İÇİN SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”



Ölmeztoprak, Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayarak, çalışmaların sahadaki karşılığının yakından takip edildiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu büyük yeniden ve topyekün ihya sürecinde ortaya konan güçlü irade ve kararlı duruş sayesinde bugün gelinen noktanın, sürecin tamamlanma evresine geçtiğinin en açık göstergelerinden biri olduğunu ifade ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz”

ifadelerine yer verdi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yönelik teşekkürlerini de dile getiren Ölmeztoprak,

“Asrın afetinin ardından Malatya’mızın yeniden imarı, inşası ve ihyası noktasında süreci yakından takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a katkıları ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz”

dedi.