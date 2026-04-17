Türk siyasetinin duayen ismi Cemil Çiçek, Malatya’da düzenlenen “Özallı Yıllar” konferansında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 33. yılında Malatya’da duygusal anlar yaşandı. İşte Çiçek’in kaleminden "Modern Türkiye’nin mimarı" ve bilinmeyenleri...

TURGUT ÖZAL BİR ELİNDE KUR'AN, BİR ELİNDE BİLGİSAYAR!

Malatya’da gerçekleştirilen dev organizasyonda konuşan TBMM 24. Dönem Başkanı Cemil Çiçek, merhum Turgut Özal’ın Türkiye için neden "farklı bir konumda" olduğunu çarpıcı örneklerle anlattı. Çiçek, Özal’ın sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir vizyoner olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün millet ve devlet olarak sahip olduğumuz pek çok kazanımın altında Turgut Özal imzası vardır. O, devlet bürokrasisinin zirvesinden özel sektöre, planlamacılıktan dünya siyasetine kadar her alanda bir markaydı."

"80 DARBESİ SONRASI ONUN HOŞGÖRÜSÜ OLMASAYDI..."

Cemil Çiçek, Türkiye'nin zorlu dönemlerine ışık tuttuğu konuşmasında, Özal’ın sakin ve iradeli duruşunun ülkeyi büyük felaketlerden kurtardığını belirtti. "Eğer Özal gibi sinirlerine hakim ve hoşgörü sahibi biri iş başına gelmeseydi, 80 darbesi sonrası çok daha ağır bedeller öderdik" diyen Çiçek, Özal'ın ideolojilerin ötesinde bir devlet adamı olduğunun altını çizdi.

"SİYASETEN DOĞUM YERİM MALATYA"

Aslen Yozgatlı olan Cemil Çiçek’ten Malatyalıları duygulandıran bir itiraf geldi. Özal’ın kendisine olan desteğini vurgulayan Çiçek, "Turgut Özal olmasa ben olmazdım. Benim siyaseten doğum yerim Malatya’dır" diyerek vefasını dile getirdi.

MALATYA PROTOKOLÜ TAM KADRO KATILDI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Kampüsü’nde düzenlenen konferans, kentin zirvesini bir araya getirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Vali Seddar Yavuz ve çok sayıda milletvekilinin katıldığı törende, Özal’ın hayatını anlatan film gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı.

AR-GE ŞAMPİYONLARINA ÖDÜL YAĞMURU

Konferansın ardından sadece geçmiş yad edilmedi, geleceğe de ışık tutuldu. MTÜ 2. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde dereceye giren başarılı öğrencilere ödülleri, Cemil Çiçek ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünü başlatan, "bilgisayar" kavramını devlet literatürüne sokan Turgut Özal, vefatının 33. yılında memleketi Malatya'da dualarla ve özlemle anılmaya devam ediyor.