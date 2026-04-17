Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan başarılı popçu ünlü şarkıcı Simge Sağın, hakkında ortaya atılan ağır iddialarla adeta sarsıldı. İnternette hızla yayılan ve hayranlarını endişelendiren söylentiler üzerine süreç resmi makamlara taşındı. Şarkıcının kariyerini yakından ilgilendiren bu gelişmenin ardından arama motorlarında "Simge Sağın uyuşturucu testi sonucu ne oldu?" ve "Simge Sağın Adli Tıp raporu açıklandı mı?" sorguları zirveye yerleşti. Milyonların merak ettiği o sürecin perde arkası aralandı ve gerçekler gün yüzüne çıktı.

SİMGE SAĞIN ADLİ TIP RAPORU SONUCU NE ÇIKTI?

Günlerdir merakla beklenen o rapor nihayet kamuoyu ile paylaşıldı. Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından titizlikle yürütülen incelemeler tamamlandı. Yapılan detaylı kan ve doku testleri sonucunda, Simge Sağın'ın vücudunda herhangi bir yasaklı veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Açıklanan resmi rapor, ünlü şarkıcı hakkındaki tüm ağır iddiaları kesin bir dille çürütmüş oldu.

SİMGE SAĞIN YASAKLI MADDE KULLANDI MI?

Magazin gündemini sarsan iddiaların tamamen asılsız olduğu bu resmi raporla kanıtlandı. Şarkıcının avukatları aracılığıyla yakından takip edilen süreçte, Adli Tıp'tan gelen temiz sonuç hayranlarına rahat bir nefes aldırdı. Testlerde hiçbir yasadışı kimyasala rastlanmaması, "Simge Sağın yasaklı madde kullandı mı?" tartışmalarına da son noktayı koydu. İddialardan aklanan şarkıcının, önümüzdeki günlerde kendisine bu asılsız suçlamaları yönelten kişi veya kişiler hakkında hukuki süreç başlatıp başlatmayacağı ise şimdiden merak ediliyor.