TÜİK verilerinden derlenen son 6 yıllık istatistikler, Malatya’da çarpıcı bir sosyal dönüşümü gözler önüne serdi. 2020 yılında 1,82 olan toplam doğurganlık hızı, 2025 yılına gelindiğinde 1,45’e kadar geriledi. Raporun en dikkat çekici yönü ise, annenin eğitim düzeyi arttıkça çocuk sahibi olma oranının azalması oldu. İşte Malatya’nın demografik geleceğine ışık tutan o çarpıcı rakamlar...

MALATYA’NIN NÜFUS YAPISINDA BÜYÜK KIRILMA

Türkiye’nin ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en dinamik şehirlerinden biri olan Malatya, son yıllarda nüfus artış hızında kayda değer bir yavaşlama süreci yaşıyor. Kültürel yapı, ekonomik dalgalanmalar ve özellikle kadınların eğitim ile iş hayatına katılım oranlarındaki artış, kentin demografik yapısını yeniden şekillendiriyor. Açıklanan resmi veriler, Malatya’da aile yapısının ve nüfus yenilenme katsayısının kritik bir eşiğe doğru yaklaştığını açıkça ortaya koyuyor. Kent genelindeki toplam doğurganlık hızı her geçen yıl istikrarlı bir şekilde düşerken, bu düşüşün eğitimli nüfus gruplarında çok daha belirgin hale gelmesi dikkat çekiyor.

EĞİTİMLİ ANNELER DAHA AZ ÇOCUK SAHİBİ OLUYOR

Son 6 yılın verileri detaylı olarak incelendiğinde, eğitim seviyesi ile nüfus artışı arasındaki ters orantı gözler önüne seriliyor.

2020 yılında Malatya’da ilkokul mezunu bir annenin ortalama doğurganlık hızı 2,55 gibi yüksek bir seviyedeyken, aynı yıl yükseköğretim (üniversite) mezunu kadınlarda bu oran 1,32 olarak kayıtlara geçmişti. Zaman içerisinde genel düşüş trendi tüm gruplara yansıdı. 2025 yılı verilerine bakıldığında, okuma yazma bilmeyen veya bir okul bitirmeyen kadın grubunda doğurganlık hızı tarihi bir gerilemeyle 0,93’e düşerken, ilköğretim ve ortaokul mezunlarında 2,25 olan oran, üniversite mezunlarında 1,15 seviyesinde kaldı. Bu durum, eğitimli kadınların kariyer planlaması ve modern şehir hayatının getirdiği sorumluluklar nedeniyle çocuk planlarını ertelediğini veya sınırladığını gösteriyor.

NÜFUSUN YENİLENME EŞİĞİNİN (2,10) ALTINA İNİLDİ!

Demograflara göre bir ülkenin veya şehrin nüfusunun kendini yenileyebilmesi ve nüfusun yaşlanmasının önüne geçebilmesi için toplam doğurganlık hızının asgari 2,10 seviyesinde olması gerekiyor. Ancak Malatya’nın son 6 yıllık karnesi, şehrin bu kritik eşiğin çok altında kaldığını ve 1,45 genel ortalamasıyla nüfusun hızla yaşlanma eğilimine girdiğini kanıtlıyor.

LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARDAKİ DOĞURGANLIK ORANLARI 1,15'LERE KADAR GERİLEDİ

Özellikle lise ve üniversite mezunu kadınlardaki doğurganlık oranlarının 1,15'lere kadar gerilemesi, gelecekte Malatya’yı daha az çocuk nüfusu, daha yaşlı bir toplum yapısı ve iş gücü piyasasında potansiyel daralmalarla karşı karşıya bırakabilir. Bu çarpıcı dönüşüm, sosyologlar ve planlamacılar için kentin geleceğine dair acil nüfus politikaları üretilmesi gerektiğinin en açık sinyali olarak yorumlanıyor.

İŞTE 2020 YILINDAN BERİ TÜM VERİLER

Yıllara ve annenin eğitim durumuna göre Malatya’ya ait toplam doğurganlık hızı verileri şu şekilde:

2020 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,82

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 2,11

İlkokul mezunu: 2,55

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,23

Lise veya dengi okul mezunu: 1,51

Yükseköğretim mezunu: 1,32

2021 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,64

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 1,69

İlkokul mezunu: 2,22

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,13

Lise veya dengi okul mezunu: 1,42

Yükseköğretim mezunu: 1,33

2022 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,59

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 1,57

İlkokul mezunu: 2,11

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,20

Lise veya dengi okul mezunu: 1,32

Yükseköğretim mezunu: 1,18

2023 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,59

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 1,82

İlkokul mezunu: 2,15

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,01

Lise veya dengi okul mezunu: 1,32

Yükseköğretim mezunu: 1,30

2024 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,45

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 1,70

İlkokul mezunu: 1,94

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,12

Lise veya dengi okul mezunu: 1,17

Yükseköğretim mezunu: 1,06

2025 YILI VERİLERİ

Toplam: 1,45

Okuma yazma bilmeyen / Bir okul bitirmeyen: 0,93

İlkokul mezunu: 1,62

İlköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu: 2,25

Lise veya dengi okul mezunu: 1,21

Yükseköğretim mezunu: 1,15